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Илья Кенигштейн

"Неудачный эксперимент" – почему иностранные инвесторы не хотят вести бизнес в Украине

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Бернар Виллем на ферме по производсту сыра в Украине
Бернар Виллем на ферме по производсту сыра в Украине / expres.ua

Прочел новость о том, что один бельгиец, который десять лет назад основал ферму во львовской области и наладил там производство сыров по французским рецептам – думает о продаже своего бизнеса, называя проект "неудачным экспериментом".

Первые проблемы у него начались в момент запуска проекта – оказывается в Украину было запрещено импортировать коз.

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Второй точкой преткновения стали проблемы с выделением земли для выпаса скота и выращивания корма. Оказалось, что все вопросы по земле решают местные барыги, с которыми надо договариваться.

Параллельно со всех сторон посыпались просьбы дать денег туда, дать денег сюда. Главный посыл – "треба жити із громадою".

Последней каплей стало решение местного совета отдать кусок сельхозугодий под строительство гранитного завода. И этот Бернар Вилем резюмирует, что так и не научился жить и делать бизнес в Украине, потому что не хочет "договариваться". Из-за коррупции семейный бизнес, по его словам, здесь обречен.

Кто виноват?

Скажете – виновата власть села? Я так не думаю. Виноваты все.

Проблема в общем перевернутом отношении к обману и лжи. Обмануть кого-то считается допустимым и вполне оправданным. Создать дурацкие манипулятивные правила и предлагать платное "ускорение", закошмарить предпринимателя, обмануть заказчика, отжать проект и так далее.

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И это не из-за власти, как считают многие, а из-за определенного общественного договора, в рамках которого подобная модель отношения считается допустимой. Договорняки, решалова, внегласные правила. Поэтому иностранцам у нас тяжело, если не невозможно. Они просто не понимают эти извращенные маркеры.

Что касается побед

Честно – я последний, кто будет нивелировать реальные достижения, называя белое – черным. Но мне, как и любому мыслящему человеку, просто надоел этот спектакль для биомассы, которая как каша растеклась по городам и селам.

Я часто летаю и вижу, что иностранцев Украина интересует исключительно в контексте возможности откачивания мозгов и рабочих рук. Рестораны и тополя привлекают в лучшем случае немногочисленных туристов, предприниматели же предпочитают страны с более понятными правилами игры.

Поэтому случай с этим бельгийцем (как и показательные наезды на ИТ-компании и Новою Почту) – это никакая не "зрада" на фоне "оглушительных побед", а наша отвратительная тухлая реальность.

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Автор: Илья Кенигштейн
Теги: Новости политики Публикации Новости Закарпатья Коррупция Деньги Бизнес Инвестиции
Источник: Ілля Кенігштейн
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