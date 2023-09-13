Во время задержания злоумышленник сопротивлялся. В результате он ранил полицейского.

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В Киеве мужчина убил ножом прохожего и ранил полицейского

Как стало известно, на улице Героев Днепра нашли мужчину с ножевым ранением. На место выехали правоохранители.

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Полицейские установили, что на улице между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник достал нож и ударил пострадавшего в живот. После совершенного он скрылся, а 35-летний потерпевший от полученного ранения скончался в карете скорой.

На следующий день во время задержания подозреваемый ранил сотрудника полиции.

Во время задержания фигурант сопротивлялся и нанес ножевое ранение в ногу одному из полицейских территориального подразделения, но это не помешало ему задержать злоумышленника. Сотруднику полиции была оказана медицинская помощь на месте,

– отметили в полиции.

В итоге 36-летний злоумышленник был задержан по статье об умышленном тяжком телесном повреждении и статье об умышленном причинении работнику правоохранительного органа, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей.

Задержанному мужчине уже сообщили о подозрении. Санкция тяжелейшей статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В Одесской области мужчина выпустил на полицейского пчел

Напомним, что ранее в Березовском районе Одесской области местный житель ударил ульем по голове полицейского. После этого он вытряхнул на него пчел, которые покусали правоохранителя.

Эти действия квалифицировали как нанесение правоохранителю легких телесных повреждений. Мужчине объявили подозрение. Если вину докажут, то ему грозит ограничение или лишение свободы до 5 лет.