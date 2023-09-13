Під час затримання зловмисник чинив опір. У підсумку він поранив поліцейського.

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У Києві чоловік вбив ножем перехожого і поранив поліцейського

Як стало відомо, на вулиці Героїв Дніпра знайшли чоловіка з ножовим пораненням. На місце виїхали правоохоронці.

Як правоохоронці шукали вбивцю / фото поліції

Поліцейські встановили, що на вулиці між чоловіками виник конфлікт, унаслідок якого зловмисник дістав ніж та вдарив ним потерпілого в живіт. Після скоєного він втік, а 35-річний потерпілий від отриманого поранення помер у кареті швидкої.

Наступного дня під час затримання підозрюваний поранив працівника поліції.

Під час затримання фігурант чинив опір та завдав ножове поранення в ногу одному з поліцейських територіального підрозділу, але це не завадило йому затримати зловмисника. Співробітнику поліції було надано медичну допомогу на місці,

– зазначили у поліції.

У підсумку 36-річного зловмисника затримали за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження та статтею про умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу, легких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.

Затриманому чоловіку вже повідомили про підозру. Санкція найтяжчої статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

На Одещині чоловік випустив на поліцейського бджіл

Нагадаємо, що раніше у Березівському районі Одеської області місцевий мешканець вдарив вуликом по голові поліцейського. Після цього він витрусив на нього бджіл, які покусали правоохоронця.

Ці дії кваліфікували як завдання правоохоронцю легких тілесних ушкоджень. Чоловіку оголосили підозру. Якщо провину доведуть, то йому загрожує обмеження чи позбавлення волі до 5 років.