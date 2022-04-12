Постоянный представитель Украины при ООН рассказал, что письмо написал 9-летний мальчик. Оно появилось в сети "несколько дней назад".

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Кислица зачитал письмо ребенка к умершей матери

Выступая на заседании ООН, Сергей Кислица зачитал письмо на английском, в котором мальчик написал: "Мама, это письмо – мой подарок тебе к женскому дню 8 марта! Если ты думаешь, что зря меня воспитала, то ошибаешься! Спасибо за лучшие 9 лет моей жизни! Спасибо за мое детство! Ты лучшая мама на свете! Я никогда не забуду тебя! Желаю удачи на небесах! Желаю тебе попасть в рай! Я постараюсь вести себя хорошо, чтобы тоже попасть в рай!".



Письмо мальчика умершей матери / Фото DR

После прочтения письма Сергей Кислица сказал:

мать мальчика убили российские солдаты, когда они пытались убежать на машине из оккупированного Россией города;

мальчик сидел в запертой машине возле мертвой матери, пока местные люди его не нашли и не забрали в приют.

Такие письма не должны быть написаны. Если они существуют, значит, что-то пошло не так, в том числе и здесь, в ООН,

– сказал Кислица.

Дипломат добавил, что такие письма означают, что механизм поддержания международного мира и безопасности не работает и должен быть исправлен. Однако объяснил:

"но можно ли его исправить, пока России разрешено воспользоваться правами постоянного члена?;

если мы не сможем остановить кремль, все больше детей станут сиротами. Все больше матерей будут терять своих детей".

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