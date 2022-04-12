Постійний представник України при ООН розповів, що лист написав 9-річний хлопчик. Він з'явився у мережі "декілька днів тому".
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Кислиця зачитав лист дитини до померлої матері
Виступаючи на засіданні ООН Сергій Кислиця зачитав листа англійською, проте хлопчик написав: "Мама, цей лист – мій подарунок тобі до жіночого дня 8 березня! Якщо ти думаєш, що даремно мене виховала, то помиляєшся! Дякую за найкращі 9 років мого життя! Дуже дякую за моє дитинство! Ти найкраща мама на світі! Я ніколи не забуду тебе! Бажаю удачі на небесах! Бажаю тобі потрапити до раю! Я постараюся поводитися добре, щоб теж потрапити до раю!".
Лист хлопчика померлій матері / Фото DR
Після прочитання листа Сергій Кислиця сказав:
- матір хлопчика вбили російські солдати, коли вони намагались втекти на машині з окупованого Росією міста;
- хлопчик сидів у замкненій машині біля мертвої матері, поки місцеві люди його знайшли та забрали у притулок.
Такі листи не повинні бути написані. Якщо вони існують, значить, щось пішло не так, зокрема й тут, в ООН,
– сказав Кислиця.
Дипломат додав, що такі листи означають, що механізм підтримки міжнародного миру та безпеки не працює і має бути виправлений. Однак пояснив:
- "та чи можна його виправити, поки росії дозволено скористатися правами постійного члена?;
- якщо ми не зможемо зупинити кремль, дедалі більше дітей стануть сиротами. Дедалі більше матерів втрачатимуть своїх дітей".
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