Постійний представник України при ООН розповів, що лист написав 9-річний хлопчик. Він з'явився у мережі "декілька днів тому".

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Кислиця зачитав лист дитини до померлої матері

Виступаючи на засіданні ООН Сергій Кислиця зачитав листа англійською, проте хлопчик написав: "Мама, цей лист – мій подарунок тобі до жіночого дня 8 березня! Якщо ти думаєш, що даремно мене виховала, то помиляєшся! Дякую за найкращі 9 років мого життя! Дуже дякую за моє дитинство! Ти найкраща мама на світі! Я ніколи не забуду тебе! Бажаю удачі на небесах! Бажаю тобі потрапити до раю! Я постараюся поводитися добре, щоб теж потрапити до раю!".



Лист хлопчика померлій матері / Фото DR

Після прочитання листа Сергій Кислиця сказав:

матір хлопчика вбили російські солдати, коли вони намагались втекти на машині з окупованого Росією міста;

хлопчик сидів у замкненій машині біля мертвої матері, поки місцеві люди його знайшли та забрали у притулок.

Такі листи не повинні бути написані. Якщо вони існують, значить, щось пішло не так, зокрема й тут, в ООН,

– сказав Кислиця.

Дипломат додав, що такі листи означають, що механізм підтримки міжнародного миру та безпеки не працює і має бути виправлений. Однак пояснив:

"та чи можна його виправити, поки росії дозволено скористатися правами постійного члена?;

якщо ми не зможемо зупинити кремль, дедалі більше дітей стануть сиротами. Дедалі більше матерів втрачатимуть своїх дітей".

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