Об этом говорилось во время селекторного совещания по противодействию распространению коронавируса на территории Украины под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Кроме этого, по состоянию на сегодня эпидемическая ситуация с COVID-19 в Украине значительно лучше, чем во многих европейских странах.

Поэтому Минздрав планирует рассмотреть вопрос о возможности введения бустерной дозы уже в начале 2022 года. Страна готова к этому как технически, так и по количеству вакцин.

В январе Минздрав планирует рассмотреть вопрос о возможности введения бустерной дозы с учетом подходов Европейского союза,

– отметил глава ведомства Виктор Ляшко.

Однако есть одно условие – по меньшей мере 60% украинцев должны быть вакцинированы одной дозой или 50% – двумя дозами.

Накануне главный санитарный врач Игорь Кузин также рассказал, что бустерные прививки могут начать делать не раньше чем с середины или же конца января 2022 года.

Что такое бустерная вакцинация Бустерную дозу могут потребовать все люди, прошедшие вакцинацию, у которых после определенного времени снизится иммунный ответ к коронавирусу. Ее вводят через полгода после вакцинации, тогда как дополнительную дозу – через 28 дней.

К слову, Виктор Ляшко также напомнил, что в Украине была уже начата вакцинация дополнительными дозами для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями.

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