Про це мовилося під час селекторної наради щодо протидії поширенню коронавірусу на території України під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

До теми Україна готова до бустерної дози вакцини, – Ляшко

Крім цього, станом на сьогодні епідемічна ситуація з COVID-19 в Україні значно краще, ніж у багатьох європейських країнах.

Тож МОЗ планує розглянути питання щодо можливості запровадження бустерної дози вже на початку 2022 року. Країна готова до цього як технічно, так і за кількістю вакцин.

У січні МОЗ планує розглянути питання щодо можливості запровадження бустерної дози з урахуванням підходів Європейського Союзу,

– зазначив глава відомства Віктор Ляшко.

Однак є одна умова – щонайменше 60% українців мають бути вакциновані однією дозою або 50% – двома дозами.

Напередодні головний санітарний лікар Ігор Кузін вважає також розповів, що бустерні щеплення можуть почати робити не раніше ніж з середини або ж кінця січня 2022 року.

Що таке бустерна вакцинація Бустерну дозу можуть потребувати всі люди, які пройшли вакцинацію, у яких після певного часу знизиться імунна відповідь до коронавірусу. Її вводять через пів року після вакцинації, тоді як додаткову дозу – через 28 днів.

До слова, Віктор Ляшко також нагадав, що в Україні була вже розпочали вакцинацію додатковими дозами для людей з важкими супутніми хворобами.

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