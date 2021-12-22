Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За сутки, 21 декабря, в Украине обнаружили 6 363 новых случая заболевания COVID-19. К сожалению, болезнь унесла жизни 301 человека. В больницы попал 2 241 человек с COVID-19 или подозрением на наличие заболевания.

Днем ранее Омикрон таки опасен, срок COVID-сертификатов сократили

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 2 124;

Винницкая область – 1 143;

Волынская область – 712;

Днепропетровская область – 299;

Донецкая область – 386;

Житомирская область – 308;

Закарпатская область – 453;

Запорожская область – 979;

Ивано-Франковская область – 1581;

Киевская область – 1309;

Кировоградская область – 262;

Луганская область – 279;

Львовская область – 628;

Николаевская область – 268;

Одесская область – 2 854;

Полтавская область – 1155;

Ровненская область – 515;

Сумская область – 420;

Тернопольская область – 367;

Харьковская область – 578;

Херсонская область – 608;

Хмельницкая область – 577;

Черкасская область – 925;

Черновицкая область – 483;

Черниговская область – 281.

Общая картина заболеваемости. По состоянию на 22 декабря в Украине зарегистрировали 3 623 079 больных COVID-19. По состоянию на 22 декабря 3 376 899 пациентов уже выздоровели. Впрочем, к сожалению, умерли 93 909 больных.

Ученые спрогнозировали рост случаев COVID-19 в начале 2022 года

Источник: НАН

Национальная академия наук спрогнозировала ускорение распространения COVID-19 в Украине в начале 2022 года. Сразу после празднования Нового года.

Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно:

5 947, 4 678 в течение недели 22 – 28 декабря 2021 года,

3 115, 7279 – в течение недели 29 декабря 2021 года – 4 января 2022 года.

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 22 декабря в мире обнаружили более 275 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,3 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 50,8 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Франция, Россия и Турция.

В Израиле людям будут делать четвертую дозу COVID-вакцины

Источник: The Guardian

Израиль станет первой страной в мире, где людям будут делать четвертую дозу COVID-вакцины. Ею будут прививать людей в возрасте 60+, а также медработников и людей с хроническими заболеваниями.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет после совещания, посвященного распространению штамма Омикрон в мире, призвал людей вакцинироваться. Политик подчеркнул, что Минздрав страны уже готовится к кампании прививки четвертой дозой.

Новая Зеландия отложила открытие своих границ

Источник: The Guardian

В ноябре Новая Зеландия, которая почти 2 года была закрытой для туристов, объявила об открытии границ для вакцинированных. Впрочем, уже в декабре страна заявила, что не откроется для иностранцев так, как планировалось ранее.

Островная страна разработала поэтапный план, который должен был "снизить любые потенциальные воздействия на систему здравоохранения Новой Зеландии".

С 16 января 2022 года в страну должны были разрешить вернуться новозеландцам и резидентам страны, которые находятся в Австралии;

в страну должны были разрешить вернуться новозеландцам и резидентам страны, которые находятся в Австралии; С 13 февраля 2022 года разрешить въезд всем новозеландцам, находящимся в других странах;

разрешить въезд всем новозеландцам, находящимся в других странах; С 30 апреля 2022 года в страну могли бы въезжать иностранные туристы.

Исследование коронавируса

Собаки лучше всего помогают людям пережить пандемию

Источник: PLoS ONE

Оказалось, что хозяева собак гораздо легче пережили самые тяжелые времена пандемии: они реже испытывали подавленность, их показатели депрессии были ниже по сравнению с теми, кто еще не имеет любимца.

Люди, которые имеют собак также сообщили, что четвероногие друзья помогли им справиться с эмоциональным стрессом (91% респондентов) и поддерживать физическую активность (96%) благодаря ежедневным прогулкам.