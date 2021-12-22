Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За добу, 21 грудня, в Україні виявили 6 363 нових випадків захворювання на COVID-19. На жаль, хвороба забрала життя 301 людини. До лікарень потрапила 2 241 людина з COVID-19 або підозрою на наявність захворювання.

Днем раніше Омікрон таки небезпечний, термін COVID-сертифікатів скоротили

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 2 124;

Вінницька область – 1 143;

Волинська область – 712;

Дніпропетровська область – 299;

Донецька область – 386;

Житомирська область – 308;

Закарпатська область – 453;

Запорізька область – 979;

Івано-Франківська область – 1 581;

Київська область – 1 309;

Кіровоградська область – 262;

Луганська область – 279;

Львівська область – 628;

Миколаївська область – 268;

Одеська область – 2 854;

Полтавська область – 1 155;

Рівненська область – 515;

Сумська область – 420;

Тернопільська область – 367;

Харківська область – 578;

Херсонська область – 608;

Хмельницька область – 577;

Черкаська область – 925;

Чернівецька область – 483;

Чернігівська область – 281.

Загальна картина захворюваності. Станом на 22 грудня в Україні зареєстрували 3 623 079 хворих на COVID-19. Станом на 22 грудня 3 376 899 пацієнтів вже одужали. Втім, на жаль, померли 93 909 хворих.

Вчені спрогнозували зріст випадків COVID-19 на початку 2022 року

Джерело: НАН

Національна академія наук спрогнозувала пришвидшення поширення COVID-19 в Україні на початку 2022 року. Одразу після святкування Нового року.

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме:

5 947, 4 678 протягом тижня 22 – 28 грудня 2021 року,

3 115, 7279 – протягом тижня 29 грудня 2021 року – 4 січня 2022 року.

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 22 грудня у світі виявили понад 276 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,3 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 50,8 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Франція, Росія та Туреччина.

В Ізраїлі людям робитимуть четверту дозу COVID-вакцини

Джерело: The Guardian

Ізраїль стане першою країною у світі, де людям робитимуть четверту дозу COVID-вакцини. Нею щеплюватимуть людей віком 60+, а також – медпрацівників та людей із хронічними захворюваннями.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет після наради, присвяченої поширенню штаму Омікрон у світі, закликав людей вакцинуватися. Політик наголосив, що МОЗ країни вже готується до кампанії щеплення четвертою дозою.

Нова Зеландія відклала відкриття своїх кордонів

Джерело: The Guardian

У листопаді Нова Зеландія, яка майже 2 роки була закритою для туристів, оголосила про відкриття кордонів для вакцинованих. Втім, вже у грудні країна заявила, що не відкриється для іноземців так, як планувалося раніше.

Острівна країна розробила поетапний план, який повинен був "знизити будь-які потенційні впливи на систему охорони здоров'я Нової Зеландії".

З 16 січня 2022 року до країни мали дозволити повернутися новозеландцям і резидентам країни, які перебувають в Австралії;

до країни мали дозволити повернутися новозеландцям і резидентам країни, які перебувають в Австралії; З 13 лютого 2022 року дозволити в'їзд всім новозеландцям, які перебувають в інших країнах;

дозволити в'їзд всім новозеландцям, які перебувають в інших країнах; З 30 квітня 2022 року в країну могли б в'їжджати Іноземні туристи.

Дослідження про коронавірус

Собаки найкраще допомагають людям пережити пандемію

Джерело: PLoS ONE

Виявилося, що господарі собак набагато легше пережили найважчі часи пандемії: вони рідше відчували пригніченість, їхні показники депресії були нижчими у порівнянні з тими, хто ще не має улюбленця.

Люди, які мають собак також повідомили, що чотирилапі друзі допомогли їм впоратися з емоційним стресом (91% респондентів) та підтримувати фізичну активність (96%) завдяки щоденним прогулянкам.