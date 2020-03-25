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      Новости о коронавирусе 25 марта: в Украине продлевают карантин, заболел принц Чарльз

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      По всей Украине ввели режим чрезвычайной ситуации, карантин продлят до 24 апреля. Испания обогнала Китай по количеству смертей от коронавируса. У 71-летнего принца Чарльза подтвердили коронавирус. Последние новости о коронавирусной болезни Covid-19 в Украине и мире 25 марта.

      Новости о коронавирусе в Украине 25 марта

      Ситуация с коронавирусом в Украине

      • По состоянию на утро 25 марта в Украине подтверждены 113 случаев заражения коронавирусом, из них 4 летальных. Один человек полностью выздоровел и выписан из больницы. Подтвержденные случаи коронавируса есть в 13 областях Украины, в городе Киеве, а также в оккупированном Крыму. Правозащитники сообщают, что на оккупированных частях Донбасса могут быть сотни случаев коронавируса, но там нет тест-систем, чтобы это подтвердить. География распространения вируса в Украине такая:
      • Черновицкая область — 38 случаев (1 летальный);
      • Киев – 31 случай;
      • Киевская область – 22 случая;
      • Ивано-Франковская область – 5 случаев (1 летальный);
      • Тернопольская область - 4 случая (1 летальный);
      • Запорожская область – 2 случая;
      • Днепропетровская область – 2 случая;
      • Житомирская область – 2 случая (1 летальный);
      • Львовская область – 2 случая;
      • Волынская область – 1 случай;
      • Донецкая область – 1 случай;
      • Луганская область – 1 случай;
      • Одесская область – 1 случай
      • Черкасская область – 1 случай.

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      Карта распространения коронавируса в Украине / Инфографика Центра общественного здоровья Украины

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      Новости о коронавирусе в мире за 25 марта

      Главное о коронавирусе в мире

      • В мире подтверждено 435 366 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Из них 19 618 человек умерли, 111 870 полностью выздоровели. Топ-5 стран по количеству подтвержденных случаев: Китай (81 218), Италия (69 176), США (54 968), Испания (47 610) и Германия (34 009).
         
      • Испания обогнала Китай по количеству смертей от коронавируса. Теперь страна на втором месте в этом печальном рейтинге. В Италии от коронавируса умерли 6 820 человек, в Испании – 3 434, в Китае – 3 281.
         
      • Коронавирус зафиксировали у 71-летнего принца Чарльза. Сын Елизаветы II пока не видит потребности в госпитализации, он на самоизоляции.
         
      • В Исландии у мужчины обнаружили сразу 2 штамма коронавирус SARS-CoV-2. Это первый случай в мире.

       

      Коронавирус в Украине: уже заразились 113 человек
      сегодня
      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине
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