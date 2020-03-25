Новости о коронавирусе 25 марта: в Украине продлевают карантин, заболел принц Чарльз
По всей Украине ввели режим чрезвычайной ситуации, карантин продлят до 24 апреля. Испания обогнала Китай по количеству смертей от коронавируса. У 71-летнего принца Чарльза подтвердили коронавирус. Последние новости о коронавирусной болезни Covid-19 в Украине и мире 25 марта.
Новости о коронавирусе в Украине 25 марта
Ситуация с коронавирусом в Украине
- По состоянию на утро 25 марта в Украине подтверждены 113 случаев заражения коронавирусом, из них 4 летальных. Один человек полностью выздоровел и выписан из больницы. Подтвержденные случаи коронавируса есть в 13 областях Украины, в городе Киеве, а также в оккупированном Крыму. Правозащитники сообщают, что на оккупированных частях Донбасса могут быть сотни случаев коронавируса, но там нет тест-систем, чтобы это подтвердить. География распространения вируса в Украине такая:
- Черновицкая область — 38 случаев (1 летальный);
- Киев – 31 случай;
- Киевская область – 22 случая;
- Ивано-Франковская область – 5 случаев (1 летальный);
- Тернопольская область - 4 случая (1 летальный);
- Запорожская область – 2 случая;
- Днепропетровская область – 2 случая;
- Житомирская область – 2 случая (1 летальный);
- Львовская область – 2 случая;
- Волынская область – 1 случай;
- Донецкая область – 1 случай;
- Луганская область – 1 случай;
- Одесская область – 1 случай
- Черкасская область – 1 случай.
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Карта распространения коронавируса в Украине / Инфографика Центра общественного здоровья Украины
- Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней. Соответственно карантин продлят еще на месяц – до 24 апреля.
- На Тернопольщине подтвердили первую смерть от коронавируса. 68-летний мужчина контактировал со священником, который с коронавирусом проводил службы. Таким образом он мог заразить по меньшей мере 500 человек. В области уже закрыли 6 сел. Всех людей, которые контактировали с этим священником, призывают обратиться по телефонам 102 или 103.
- Первый случай коронавируса подтвердили на Волыни – это 7-летняя девочка.
- Беременная женщина из Ирпеня, у которой накануне подтвердили коронавирус, утром 25 марта родила мальчика. Ребенок здоров, состояние матери тоже улучшается.
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- Кроме введения ЧС по всей Украине и продления карантина, правительство приняло ряд решений:
- Людям, которые потеряли работу во время карантина, будут начислять субсидии.
- За незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения введут уголовную ответственность.
- В больницы можно будет бесплатно передавать конфискованное медоборудование – медицинские костюмы, халаты, маски, респираторы, перчатки, очки и тому подобное.
- Правительство разрабатывает возможность полного закрытия границы Украины на въезд и выезд для пассажирских перевозок.
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Новости о коронавирусе в мире за 25 марта
Главное о коронавирусе в мире
- В мире подтверждено 435 366 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Из них 19 618 человек умерли, 111 870 полностью выздоровели. Топ-5 стран по количеству подтвержденных случаев: Китай (81 218), Италия (69 176), США (54 968), Испания (47 610) и Германия (34 009).
- Испания обогнала Китай по количеству смертей от коронавируса. Теперь страна на втором месте в этом печальном рейтинге. В Италии от коронавируса умерли 6 820 человек, в Испании – 3 434, в Китае – 3 281.
- Коронавирус зафиксировали у 71-летнего принца Чарльза. Сын Елизаветы II пока не видит потребности в госпитализации, он на самоизоляции.
- В Исландии у мужчины обнаружили сразу 2 штамма коронавирус SARS-CoV-2. Это первый случай в мире.
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