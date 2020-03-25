Новости о коронавирусе 25 марта: в Украине продлевают карантин, заболел принц Чарльз

По всей Украине ввели режим чрезвычайной ситуации, карантин продлят до 24 апреля. Испания обогнала Китай по количеству смертей от коронавируса. У 71-летнего принца Чарльза подтвердили коронавирус. Последние новости о коронавирусной болезни Covid-19 в Украине и мире 25 марта.