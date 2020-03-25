Новини про коронавірус 25 березня: в Україні продовжують карантин, захворів принц Чарльз
По всій Україні ввели режим надзвичайної ситуації, карантин продовжать до 24 квітня. Іспанія обігнала Китай за кількістю смертей від коронавірусу. У 71-річного принца Чарльза підтвердили коронавірус. Останні новини про коронавірусну хворобу Covid-19 в Україні та світі 25 березня.
Новини про коронавірус в Україні 25 березня
Ситуація з коронавірусом в Україні
- Станом на ранок 25 березня в Україні підтверджено 113 випадків зараження коронавірусом, з них 4 летальні. Один чоловік повністю одужав і виписаний з лікарні. Підтверджені випадки коронавірусу є в 13 областях України, у місті Києві, а також в окупованому Криму. Правозахисники повідомляють, що на окупованих частинах Донбасу можуть бути сотні випадків коронавірусу, але там немає тест-систем, щоб це підтвердити. Географія поширення вірусу в Україні така:
- Чернівецька область — 38 випадків (1 летальний);
- Київ – 31 випадок;
- Київська область – 22 випадки;
- Івано-Франківська область – 5 випадків (1 летальний);
- Тернопільська область — 4 випадки (1 летальний);
- Запорізька область – 2 випадки;
- Дніпропетровська область – 2 випадки;
- Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);
- Львівська область – 2 випадки;
- Волинська область – 1 випадок;
- Донецька область – 1 випадок;
- Луганська область – 1 випадок;
- Одеська область – 1 випадок
- Черкаська область – 1 випадок.
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Карта поширення коронавірусу в Україні / Інфографіка Центру громадського здоров'я України
- Уряд ввів режим надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів. Відповідно карантин продовжать ще на місяць – до 24 квітня.
- На Тернопільщині підтвердили першу смерть від коронавірусу. 68-річний чоловік контактував зі священником, який з коронавірусом проводив служби. Таким чином він міг заразити щонайменше 500 людей. В області вже закрили 6 сіл. Усіх людей, які контакутвали з цим священником закликають звернутися за телефонами 102 або 103.
- Перший випадок коронавірусу підтвердили на Волині – це 7-річна дівчинка.
- Вагітна жінка з Ірпеня, в якої напередодні підтвердили коронавірус, зранку 25 березня народила хлопчика. Дитина здорова, стан матері теж покращується.
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Позачергове засідання Кабміну: що прийняли
- Крім введення НС по всій Україні і продовження карантину, уряд ухвалив низку рішень:
- Людям, які втратили роботу під час карантину, нараховуватимуть субсидії.
- За незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення введуть кримінальну відповідальність.
- В лікарні можна буде безкоштовно передавати конфісковане медобладнання – медичні костюми, халати, маски, респіратори, рукавички, окуляри тощо.
- Уряд розробляє можливість повного закриття кордону України на в'їзд і виїзд для пасажирських перевезень.
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Новини про коронавірус у світі за 25 березня
Головне про коронавірус у світі
- У світі підтверджено 435 366 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них 19 618 людей померли, 111 870 повністю одужали. Топ-5 країн за кількістю підтверджених випадків: Китай (81 218), Італія (69 176), США (54 968), Іспанія (47 610) і Німеччина (34 009).
- Іспанія обігнала Китай за кількістю смертей від коронавірусу. Тепер країна на другому місці у цьому сумному рейтингу. В Італії від коронавірусу померло 6 820 людей, в Іспанії – 3 434, в Китаї – 3 281.
- Коронавірус зафіксували у 71-річного принца Чарльза. Син Єлизавети II поки що не бачить потреби в госпіталізації, він на самоізоляції.
- В Ісландії у чоловіка виявили відразу 2 штами коронавірусу SARS-CoV-2. Це перший випадок у світі.
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