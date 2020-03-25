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      Новини про коронавірус 25 березня: в Україні продовжують карантин, захворів принц Чарльз

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      Новини про коронавірус в Україні та світі 25 березня / nbcpalmsprings.com

      По всій Україні ввели режим надзвичайної ситуації, карантин продовжать до 24 квітня. Іспанія обігнала Китай за кількістю смертей від коронавірусу. У 71-річного принца Чарльза підтвердили коронавірус. Останні новини про коронавірусну хворобу Covid-19 в Україні та світі 25 березня.

      Новини про коронавірус в Україні 25 березня

      Ситуація з коронавірусом в Україні

      • Станом на ранок 25 березня в Україні підтверджено 113 випадків зараження коронавірусом, з них 4 летальні. Один чоловік повністю одужав і виписаний з лікарні. Підтверджені випадки коронавірусу є в 13 областях України, у місті Києві, а також в окупованому Криму. Правозахисники повідомляють, що на окупованих частинах Донбасу можуть бути сотні випадків коронавірусу, але там немає тест-систем, щоб це підтвердити. Географія поширення вірусу в Україні така:
      • Чернівецька область — 38 випадків (1 летальний);
      • Київ – 31 випадок;
      • Київська область – 22 випадки;
      • Івано-Франківська область – 5 випадків (1 летальний);
      • Тернопільська область — 4 випадки (1 летальний);
      • Запорізька область – 2 випадки;
      • Дніпропетровська область – 2 випадки;
      • Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);
      • Львівська область – 2 випадки;
      • Волинська область – 1 випадок;
      • Донецька область – 1 випадок;
      • Луганська область – 1 випадок;
      • Одеська область – 1 випадок
      • Черкаська область – 1 випадок.

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      Карта поширення коронавірусу в Україні / Інфографіка Центру громадського здоров'я України

      • На Тернопільщині підтвердили першу смерть від коронавірусу. 68-річний чоловік контактував зі священником, який з коронавірусом проводив служби. Таким чином він міг заразити щонайменше 500 людей. В області вже закрили 6 сіл. Усіх людей, які контакутвали з цим священником закликають звернутися за телефонами 102 або 103.
      • Вагітна жінка з Ірпеня, в якої напередодні підтвердили коронавірус, зранку 25 березня народила хлопчика. Дитина здорова, стан матері теж покращується.

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      Позачергове засідання Кабміну: що прийняли

      • Крім введення НС по всій Україні і продовження карантину, уряд ухвалив низку рішень:

      До теми Що таке хантавірус: симптоми, профілактика та лікування

      Новини про коронавірус у світі за 25 березня

      Головне про коронавірус у світі

      • У світі підтверджено 435 366 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них 19 618 людей померли, 111 870 повністю одужали. Топ-5 країн за кількістю підтверджених випадків: Китай (81 218), Італія (69 176), США (54 968), Іспанія (47 610) і Німеччина (34 009).
      • Іспанія обігнала Китай за кількістю смертей від коронавірусу. Тепер країна на другому місці у цьому сумному рейтингу. В Італії від коронавірусу померло 6 820 людей, в Іспанії – 3 434, в Китаї – 3 281.
      • Коронавірус зафіксували у 71-річного принца Чарльза. Син Єлизавети II поки що не бачить потреби в госпіталізації, він на самоізоляції. 

       

      Уряд продовжив карантин до 24 квітня
      сьогодні
      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Коронавірус Covid-19 Здоров'я
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