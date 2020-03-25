Новини про коронавірус 25 березня: в Україні продовжують карантин, захворів принц Чарльз

По всій Україні ввели режим надзвичайної ситуації, карантин продовжать до 24 квітня. Іспанія обігнала Китай за кількістю смертей від коронавірусу. У 71-річного принца Чарльза підтвердили коронавірус. Останні новини про коронавірусну хворобу Covid-19 в Україні та світі 25 березня.