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      Крым подталкивает режим Путина к краху, а Россию – к распаду

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      Обезвоживание Крыма как симптом краха путинской России
      Обезвоживание Крыма как симптом краха путинской России / Тwitter

      Оккупация Крыма принесла Кремлю больше проблем, чем бонусов. Сейчас он хочет от них избавиться, и фантастическим способом, как обычно. В частности, подтолкнуть нас к подаче воды в Крым в обмен на моряков и других военнопленных.

      Настоящий бонус был лишь один – всплеск имперского восторга у россиян от захвата Крыма. Этот всплеск позволил Кремлю уйти от свежего шлейфа негатива, тянувшегося за ним с Болотной, и переключить россиян с идеи честных выборов на идею колониальных захватов. Между Майданом 2013-2014 гг. и "болотными" протестами, стартовавшими в декабре 2011 г. и тянувшимися с перерывами до июля 2013 г. временной разрыв пять месяцев. Это ничтожно мало, особенно, если учесть, что "болотные" и "белоленточные" россияне за полтора года протестов не смогли добиться того, чего "оранжевые" украинцы добились за три месяца в 2004-2005 г. – честных выборов. "Болотная", как и Майдан 2004 г., была реакцией на наглые и массовые фальсификации на выборах сначала в Госдуму, и более слабой на президентские "выборах" 2012 г. Весной и летом 2013 г. на митингах уже лишь пытались отбить у власти арестованных по "болотному" и смежным делам. Майдан в Украине придавал им "второе дыхание", а через полтора года в сентябре 2016 г. Россию ждали новые выборы в Госдуму и все это могло на них "выстрелить".
      В Кремле, особенно после бегства Януковича, почти наяву увидели "белоленточный" или еще какой-то крейсер "Аврору" на Москве-реке.

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      В Кремле давно мечтали, и не только мечтали, но и по-настоящему готовились, к захвату Крыма из меркантильных, а отнюдь не из сакральных интересов. О том, что Крым, оказывается, свят и сакрален для каждого россиянина, башкира, чукчи, осетина и особенно для бурятов-буддистов, только потому, что там якобы крестился киевский князь Владимир, им сообщили лишь через полгода после его захвата. Как они раньше жили без Крыма и Херсонеса, который никогда не принадлежал великим киевским князьям, – не понятно. Во всем Крыму только округ города Керчи (Корчева, на старославянском) был личной собственностью черниговских князей, не совсем понятно, как отошедшей к ним от греков.

      Был до тех пор, пока на полуостров не заглянуло войско хана Батыя, после чего там и появился город Крым (до того – Кария, а ныне Старый Крым), который и дал имя всему полуострову. Славянского имени у полуострова нет. Поэтому Москва с 2014 г. озабочена тем, как незаметно переименовать Крым в Тавриду на греческий лад, поскольку Афины не будут требовать его себе и не перекроют воду из Днепра-Борисфена. Если и потребуют, то вместе с устьем Дона-Таниса, обоими берегами Азовского моря и побережьем всего Краснодарского края. Но это из серии тех претензий, которые даже в РФ предъявляет к миру публично только один Жириновский.

      До 1783 г. в Московии/России преспокойно жили без Крыма и был он им не нужен. До 2014 г. тоже жили и считали, что живут нормально, и даже правильнее и лучше, чем весь мир. Но в 2014 г., через 999 лет после смерти князя Владимира, им срочно понадобился сакральный Крым. Особенно тем, кто в нем никогда не был, и не собирался побывать.

      Поклонники магии чисел могут перевернуть это 999 лет, как умели проделывать с датами великие российские ученые Фоменко с Носовским, и получат число 666, – как несомненное подтверждение того, что не в правильный год захватили Крым и его оккупация стала началом конца России. Карикатуристам из РФ впору рисовать фигурку злобного Крыма, разрывающего Россию, сосущего из нее соки и тому подобное, вместо фигурок ласкового телка Крым, бегущего в РФ, которые они малевали в 2014-2015 гг.

      Но Кремлю в 2014 г. было не до таких математических тонкостей. В 2013-2014 г. он стоял почти перед ленинским выбором: сегодня, в 2013 г., Крым брать рано, завтра – в 2015 г., будет поздно. Пришлось брать в неудобный год, тем более, что к этому у Кремля все было готово.

      Московские научные институты с "нулевых" досконально изучали все, что касалось Крыма, включая состояние его водных ресурсов и даже креветочных и простейших, обитающих в море у его берегов. Часто это были совместные с украинскими коллегами исследовательские проекты. Иногда перерастали в международные с привлечение ученых из других черноморских стран и даже из Японии. Москва давала людей и деньги даже на археологические исследования в Крыму и у одной ее экспедиции накануне Революции Достоинства был затяжной и ставшийся острым конфликт с местными археологами. Они подозревали ее начальника Марка Крамаровского в похищении и вывозе в РФ находок и информации.

      К 2014 г. Москва была полностью готова к военной оккупации Крыма и его освоению по вполне научно обоснованным схемам. Вопрос был только за политическим решением Кремля, и оно появилось почти с перепугу из-за видений с "белоленточным" "Авророй".

      Похожие видения опять мучают Кремль – через полтора года снова выборы в Госдуму и по Москве опять "гуляния" за честные выборы. РФ словно попала в заколдованный круг и в Украине опять революция. На этот раз – так сказать, электоральная. Президентом стал "черт лысый", тот самый, появление которого в РФ ее социологи и политологи пророчили еще за полгода до регистрации Зеленского кандидатом. Научная и фэсбэшная Россия вся в предчувствиях, пусть и по разным мотивам.

      Победа политпроекта "Слуга народа" на выборах лишь подтвердила предчувствия, что и в Госдуму может попасть целый выводок "лысых чертенят". Разумеется, не столько, как в Верховную Раду, но Кремль типает лишь от той мысли, что три-четыре чертенка могут попасть в Московскую думу. С замиранием сердца там ждут "единого дня голосования" в сентябре как пробного камня. Прошлогодний такой день принес кремлевским проблемы в четырех округах. Сколько проблемных округов будет в этом году не знает никто, но четко видны точки напряжения – выборы в Мосдуму и губернатора Петербурга. Это не выборы где-нибудь в Хакасии или на Дальнем Востоке.

      В РФ одни сейчас с десятой попытки стремятся добиться честных выборов, другие все трудятся над новыми методиками их фальсификации. На шее у тех и других гирей висит Крым, а под порогом РФ лежит мина замедленного действия – Украина, где проблему честных выборов решили еще в 2004 г. Решение тогда было половинчатым – Кивалова и Януковича не посадили, поэтому подтверждать его пришлось в 2014 г. Майдан был не так за вступление ЕС, как против того, чтобы попасть в Россию, где все сфальсифицировано – от выборов и до продуктов, а украинцы всегда ценили подлинность и качество.

      Из-за своей социальной географии Россия очень похожа на динозавра, у которого из-за его больших размеров все жизненные процессы и обмен веществ шли крайне медленно. В ней 20% населения сконцентрированы в "большой" Москве и в Петербурге, а остальные 80% неравномерно рассыпаны по огромной территории. В результате динозавр по имени РФ сильно отстает в социальном развитии от Украины, государств Прибалтики, даже от Кавказа, и ближе в этом аспекте к Казахстану и странам Средней Азии, среди которых Киргизстан своеобразное исключение. Вдобавок из Кремля еще и сознательно тормозят социальное развитие всей этой огромной территории.

      Оккупация Крыма была тем резким ударом по тормозам, который на несколько лет отбросил РФ назад и увлек ее обитателей идей колониальных захватов. Теперь РФ снова вернулась в исходную точку 2011-2012 гг., но уже в другой ситуации: с Крымом и уймой новых проблем, рожденных его аннексией. В Кремле пытаются выкарабкаться из-под них, удержав за собой полуостров. Это также безнадежно, как поливать себя водой в горящей тайге или стоять в респираторе на загазованной автотрассе, – отчасти помогает, но только отчасти. Источник проблем не исчезает, а марлевая повязка от выхлопных газов защищает весьма условно, и даже противогаз не избавит от них, особенно если решил остаться жить на автотрассе навсегда.

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      Кремлю хочется остаться жить навсегда на сакральной автотрассе "Таврида", пусть и в противогазе из "Искандеров", но на него давят санкции и другие проблемы, включая дефицит на полуострове воды и ухудшающуюся экологическую ситуацию. Две последние в Кремле думали решить научно, но поскольку изучением Крыма занимались российские ученые, то и рецепты они дали советско-российские.

      Еще великие и самые прогрессивные на планете советские менеджеры втулили в Крым производство титана, сырье для которого возили из Житомирской области. Похоже, что главной причиной выбора Крыма для его размещения было наличие земли, которую они тогда считали не сакральной, а малопригодной для хозяйственного использования. На ней и решили устроить "хвостохранилища" от титанового производства. В 2018 г. российские артиллеристы "метким" попаданием в одно из них обострили две проблемы. Одна из них была застарелой. Ее хорошо можно иллюстрировать примером Курской магнитной аномалии, где "хвостохранилища" создали десятки километров безжизненного пространства. В Крыму вокруг Армянска та же проблема, но только меньше по масштабу. Но и сам Крым тоже меньше.

      Другая проблема – российская оккупация. В результате ее на "Крымский титан" стали смотреть как на производство, обреченное на закрытие, и воздушные фильтры решили не менять. Финансово это логично, но вредно для здоровья. "Прицепом" вылезла и проблема дефицита воды в Крыму, которая для Джанкойского района стала новой и актуальной из-за оккупации. "Крымский титан", в отличие от рисоводов, производство не свернул.

      По вопросу о запасах собственной воды в Крыму академики из РФ уверяли и уверяют Кремль: их хватит надолго почти 3 млн человек, постоянно находящимся на полуострове. Вариант закрытия канала в Кремле просчитывали еще до оккупации. Практикующие, а не академические ученые, более скептичны, поскольку не уверены, что подземные воды в Крыму способны к самовосполнению при интенсивном заборе. Механика такого процесса пока не очень ясна.

      На осадки надежд особых тоже нет – с 2020 г. Крым и все Причерноморье войдут в засушливый цикл, который обычно длится 5-7 лет. Если в РФ и дальше будут сжигать по 2-3 млн га лесов в год и накалять в прямом смысле атмосферу, как это было в минувшие 10 лет, то осадков явно будет еще меньше. Вполне вероятно, в РФ леса будут продолжать сжигать, чтобы смягчить эффект от смещения магнитного полюса Земли к Таймыру, так как это осложнит и удорожает добычу там углеводородов, а без них крах режиму Путина обеспечен.

      В итоге: с запасами подземных вод в Крыму не все ясно, ученые больших дождей не предвидят, глобальное потепление угрожает всей планете, а северный магнитный полюс смещается к Таймыру с катастрофической скоростью, как о нем любят писать в Интернет. Крах путинского режима и распад РФ тоже движутся со скоростью магнитного полюса.

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      Это ее большая проблема, но есть и маленькая – Кремль "кинул" ЕС с договором о возврате РФ в ПАСЕ в обмен на освобождение моряков, а затем обменом "всех на всех". В Польшу к 1 сентября прилетит Трамп, чтобы поговорить со всеми участниками Второй мировой войны об идущей Третьей мировой. Делегацию РФ и Путина на это собрание по случаю 80-летия начала Второй мировой войны не пригласили по трем причинам. Во-первых, за "кидок" с ПАСЕ и моряками. Во-вторых, за оккупацию Крыма, за войну в Сирии, которую Москва именно сейчас активизировала, – одним словом за ту Третью мировую войну, которую она ведет гибридными методами. В-третьих, за то, что в Кремле до сих пор не хотят сознаться в своем вкладе в начало Второй мировой войны, зато очень любят превозносить вклад дедов в ее окончание и натягивать его на внуков и правнуков.

      Отсутствие у Путина приглашения в Польшу – это пощечина кремлевским еще более сильная, чем та, которую ему в 2014 г. отвесили на саммите G20 в австралийском городе Брисбене. Действительно, что ему там делать, если в Польше будут обсуждать тему как закончить Третью мировую войну, ставшую продолжением Второй потому, что Сталин не сидел в Нюрнберге на скамье подсудимых рядом с руководством Третьего Рейха.

      После этой встречи в Польше в Вашингтон полетит украинская делегация во главе с Зеленским для уточнения деталей как нам дальше "работать" с РФ. С 1 октября в США начнется новый финансовый год, и вся государственная машина буде активно осваивать деньги, выделенные на "работу" с РФ. Так всегда бывает в начале финансового года. Затем будет Генассамблея ООН в Нью-Йорке, где РФ ждут сюрпризы. Осенью начнет регулярно заседать ПАСЕ и на нем "займутся сексом" с РФ за моряков, за Украину, за побитых демонстрантов в Москве, за честной день голосования в РФ и за все остальное. Затем Великобритания таки, наконец, выйдет из ЕС и, так сказать, в ознаменование этого события Борис Джонсон уже обещает новые санкции РФ. Джонсон хочет войти в историю вторым Черчиллем, а тот заключил лишь временный союз против Гитлера с дьяволом в обличии Сталина. В 2020 г. в США президентские выборы и лучший подарок, который Дональд Трамп преподнесет всем своим критикам – это исчезновение РФ. Трампу вполне могут поверить, так как он пробил через Конгресс и Сенат постройку стены на границе с Мексикой. Следовательно, способен снести и кремлевскую стену. Для ее сноса Трамп и попросит себе президентских полномочий еще на один срок. Подозреваю, дадут.

      Что делает в этой ситуации Кремль? Если одним словом, то пытается торговаться. В своей обычной хамской манере он предложил Украине дать воду в Крым, иначе будет с ней судиться в международных судах за воду Днепра, утекающую к нам из РФ. Если она им так нужна, то пусть построят в Смоленской области дамбу на Днепре и собирают ее там. Жириновский грозил это сделать еще в 2014 г. Больших наводнений в Смоленской области давненько не было, все только на Дальнем Востоке, обидно. Могут даже затопить всю Смоленщину и вернуть ее белорусам в виде моря. Лукашенко будет рад – моря у него в хозяйстве нет.

      Идею суда за воду озвучил 12 августа не какой-то Жириновский, а Георгий Мурадов, постоянный представитель Путина для Крыма. Официальней некуда. Это почти так, как если бы сам Путин сказал. ТАСС был уполномочен это подтвердить. Очевидный смысл бредового заявления Мурадова и Кремля один. Если не боитесь дамбы Жириновского, то побойтесь хотя бы международного суда, сядьте с нами за стол переговоров, дайте воду в Крым в обмен на всех военнопленных украинцев в РФ, и мы в качестве бонуса дадим вам еще и половину политзаключенных россиян. Иначе мы совсем озвереем и начнем войну.

      Типичная манера Кремля вести переговоры с соседями, когда его прижали. Но если в Кремле стали юлить и вспоминать о международных судах, то это ясно указывает: Крым надежно подталкивает путинских режим к краху, а РФ – к распаду.

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      Автор: Сергей Климовский
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Аннексия Крыма Новости России Владимир Путин Война на Донбассе Дональд Трамп Водоснабжение
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