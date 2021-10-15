Повышение коснется медиков, работающих с программой медицинских гарантий. Об этом рассказал глава Минздрава в интервью.

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Ляшко пообещал поднять зарплаты медикам до 20 тысяч гривен с 2022 года

Министр заявил, что с 1 января 2022 года зарплаты украинских медиков вырастут. Это случилось благодаря тому, что удалось увеличить программу медицинских гарантий минимум на 33,8 миллиарда гривен.

Это добачит плату медработникам: 13 500 – для медицинской сестры, 20 тысяч гривен – для врача,

– заверил министр.

Виктор Ляшко объяснил, что это базовый уровень, от которого будут начисляться все другие надбавки, которые должны быть у медработников. Добавил, что в Минздраве "делают все, чтобы это произошло с 1 января 2022 года".

Обратите внимание! Программа медицинских гарантий – это перечень медуслуг, которые государство безвозмездно гарантирует пациенту. Согласно медицинской реформе, чтобы бесплатно получить услуги, пациент должен заключить договор с семейным врачом. Врачи же получают средства за предоставленные пациентам услуги от государства.

Коротко о повышении зарплат медикам в Украине