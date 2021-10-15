Підвищення стосуватиметься медиків, які працюють із програмою медичних гарантій. Про це розповів очільник МОЗ у інтерв'ю.

До теми Нові зарплати для українців: хто у 2022 році зароблятиме більше

Ляшко пообіцяв підняти зарплати медикам до 20 тисяч гривень з 2022 року

Міністр заявив, що з 1 січня 2022 року зарплати українських медиків зростуть. Це трапилось завдяки тому, що вдалося збільшити програму медичних гарантій щонайменше на 33,8 мільярда гривень.

Це додасть заплату медпрацівникам: 13 500 – для медичної сестри, 20 тисяч гривень – для лікаря,

– запевнив міністр.

Віктор Ляшко пояснив, що це базовий рівень, від якого будуть нараховуватися всі інші надбавки, які мають бути в медпрацівників. Додав, що у МОЗ "роблять все, щоб це сталося з 1 січня 2022 року".

Зверніть увагу! Програма медичних гарантій – це перелік медпослуг, які держава безоплатно гарантує пацієнту. Згідно з медичною реформою, щоб безоплатно отримати послуги, пацієнт має укласти договір з сімейним лікарем. Лікарі ж отримують кошти за надані пацієнтам послуги від держави.

Коротко про підвищення зарплат медикам в Україні