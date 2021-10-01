Я понимаю, что если бы мы все сразу капитулировали, вошли в Южный Федеральный округ и принесли присягу маленькому российскому фюреру, то им бы было радостнее и привычнее, и газ был ты "по пидесят", и прочие вассальные плюшки, и язык только русский…

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Но есть проблема. Еще с 1991 года тянется. Она называется – независимость. И вот тут только два варианта. Или как в Беларуси, или газ будет по рыночной цене.

Любая попытка выйти из-под политического контроля РФ – это билет на войну.

Иногда с "Градами" и "Ураганами" по Мариуполю в виде аргументов, иногда с ценой газа на хабе за 1000 долларов за 1000 кубов.

Как повезет.

В любом случае, граждане Украины, пробивающие своими радостями дно лодки, в которой мы все плывем, жертвы синдрома Данинга – Крюгера.

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Я не оправдываю ультрапатриотов, которые топят ту же государственную лодку с таким же энтузиазмом, но радостные долбоклювы из пятой колонны удивляют чрезвычайно.

Стрельба себе в ногу по- македонски – новый национальный вид спорта.