В Луганской области полицейские задержали мужчину, который изнасиловал 6-летнюю девочку. У него дома уже провели обыски.

Вечером 27 апреля местная жительница заявила, что ее 6-летнего ребенка изнасиловал неизвестный. Девочка сейчас находится в больнице.

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Правоохранители выехали на место происшествия. В ходе проведения следственно-оперативных действий они установили личность преступника и выяснили, где он находится.

Мужчину задержали. Во время проведения неотложных следственных действий установили обстоятельства преступления. Дома у задержанного изъяли вещественные доказательства.



В Луганской области мужчина изнасиловал ребенка / Фото Нацполиции

Что известно о задержанном

Это 48-летний житель Северодонецка. Работал инженером на одном из местных предприятий. Ранее уже был судим за имущественные преступления.

Справка. Следователи уже открыли уголовное производство по статье об изнасиловании. Задержанному грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

После объявления подозрения следователи при поддержке прокуратуры обратятся в суд. Они будут ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.