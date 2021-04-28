В Луганской области мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку: его задержали
В Луганской области полицейские задержали мужчину, который изнасиловал 6-летнюю девочку. У него дома уже провели обыски.
Источник:полиция Луганской области
Вечером 27 апреля местная жительница заявила, что ее 6-летнего ребенка изнасиловал неизвестный. Девочка сейчас находится в больнице.
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Правоохранители выехали на место происшествия. В ходе проведения следственно-оперативных действий они установили личность преступника и выяснили, где он находится.
Мужчину задержали. Во время проведения неотложных следственных действий установили обстоятельства преступления. Дома у задержанного изъяли вещественные доказательства.
В Луганской области мужчина изнасиловал ребенка / Фото Нацполиции
Что известно о задержанном
Это 48-летний житель Северодонецка. Работал инженером на одном из местных предприятий. Ранее уже был судим за имущественные преступления.
После объявления подозрения следователи при поддержке прокуратуры обратятся в суд. Они будут ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
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