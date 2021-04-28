На Луганщині поліцейські затримали чоловіка, який зґвалтував 6-річну дівчинку. У нього вдома вже провели обшуки.

Ввечері 27 квітня місцева мешканка заявила, що її 6-річну дитину зґвалтував невідомий. Дівчинка наразі перебуває у лікарні.

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Правоохоронці виїхали на місце події. У ході проведення слідчо-оперативних дій вони встановили особу злочинця та з'ясували, де він перебуває.

Чоловіка затримали. Під час проведення невідкладних слідчих дій встановили обставини злочину. Вдома у затриманого вилучили речові докази.



На Луганщині чоловік зґвалтував дитину / Фото Нацполіції

Що відомо про затриманого

Це 48-річний мешканець Сєвєродонецька. Працював інженером на одному з місцевих підприємств. Раніше вже був судимим за майнові злочини.

Довідка. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за статтею про зґвалтування. Затриманому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Після оголошення підозри слідчі за підтримки прокуратури звернуться до суду. Вони клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.