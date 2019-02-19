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      Маразм крепчает: почему Путин звонил Макрону и причем здесь Украина?

      1276
      "Ко всем грехам ты еще и ябеда!"
      "Ко всем грехам ты еще и ябеда!" / Svoboda.org

      Президент России Владимир Путин, которого в Украине с легкой руки футбольных фанатов называют несколько лаконичнее, на днях позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону.

      Желание понятное и логичное – на интересные мероприятия не зовут, а поговорить с кем-то, кроме слуг, хочется. И еще хочется хотя бы выглядеть международным игроком перед населением. Но это лирическая прелюдия, самым интересным стала тема разговора.

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      Путин позвонил Макрону поговорить не про Францию или Россию и их отношения, что было бы логично. Он звонил пожаловаться на действия Украины. Мол, не любят там Россию вообще и его в частности. Первое – не хотят открывать в России избирательные участки. Второе – не хотят пускать на украинские выборы российских наблюдателей.

      И то, и другое противоречит европейским демократическим принципам. Объясните, кто разбирается в психиатрии, ну какая связь между Россией и демократическими принципами?! То есть с адекватностью там давно все плохо, она отпала и осталась одна ватность.

      Может, по пунктам ему кто-то объяснит, что есть несовместимые действия:

      • Напасть на страну, которая тебе не угрожает.
      • Убить десятки тысяч ее жителей.
      • Отжать часть территории, обстреливать мирный Мариуполь с Краматорском из ГРАДов, пытать пленных и т.д.

      А потом звонить Макрону и жаловаться, что Киев шарахается от Москвы, как от проказы с чумой в одном флаконе? Требовать пустить своих фсбшников наблюдать за демократичностью выборов в страну, на которую вы напали?!

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      Да, адекватность там умерла давно. И на него даже злиться не имеет смысла. Самое логичное отношение – как у уставшего и мудрого психиатра к явному пациенту, давно ушедшему из спокойных вод реальности в бурное море шизофрении. Но звонит, жалуется... Может, посоветовать ему в Лигу Сексуальных Реформ написать еще кляузу? Или в Спортлото?

      Это напоминает мне один анекдот, про мужчину, который возвращался домой с работы в одно и то же время. А на остановке ему всегда подмигивал незнакомец, улыбался и ласково говорил "Рогатик". Мужик терпел неделю, потом все рассказал жене. Она посоветовала не обращать внимание, мало ли странных людей на улицах.

      На следующий вечер незнакомец снова встретил нашего героя на остановке, но сценарий поменялся. Он улыбнулся, покивал головой и вместо "Рогатик" грустно сказал: "Еще и ябеда..." Так вот, Владимир Владимирович. Ко всем имеющимся грехам ты еще и ябеда.

      Автор: Кирилл Сазонов

      blog_ava
      Если я назову эти фамилии, вам станет страшно, – Гордон об агентах Кремля в Украине
      сегодня
      860
      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости Украины Публикации Выборы Президента 2019 Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Владимир Путин Эммануэль Макрон
      Источник: Кирилл Сазонов
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