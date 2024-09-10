Финальное заседание прошло в понедельник, 9 сентября. Марину Полях судили за умышленное убийство ее обидчика по двум статьям.

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Обидчик Марины был убийцей и досрочно вышел из тюрьмы

В общественной организации "МАРТИН-клуб" рассказали, что сожитель Марины был осужден за умышленное убийство, впрочем, вышел из тюрьмы досрочно.

Она не хотела, чтобы он жил с ней, но его не интересовало ее мнение. Когда она его не впускала в свое жилье, он бил окна, поджигал дом. Он даже бросался на полицейских, но они ничего не могли с ним сделать. Вот такая беспомощность полиции и беззащитность пострадавших,

– написали там.

Женщина обращалась за помощью в полицию более 30 раз. В конце концов было назначено судебное заседание, по результатам которого мужчина должен был бы досиживать свой срок за убийство.

"Он сказал, что она не доживет до его суда и что он не сядет, пока она жива. Он напал на нее по уже "стандартной" его схеме: валил на землю или пол и бил", – рассказали в "МАРТИН-клуб".

Впрочем, в тот день рядом с Мариной была ее дочь. Мужчина начал угрожал убить их обоих. Женщина взяла нож, надеясь, что он испугается и остановится.

Все это время отец погибшего продолжал поддерживать обвинение, выдвинутое изначально. Поэтому защищать женщину пришлось по двум статьям – умышленное убийство и умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны.

В судебной практике подобных оправдательных приговоров мало

Защитница Марины Юлия Сегеда рассказала, что в судебной практике подобных оправдательных приговоров мало, а обстоятельства самозащиты во внимание не принимаются.

Поэтому, как заметила адвокат, многие женщины в подобных делах вынуждены отбывать свое наказание в местах лишения свободы.

Этот трехлетний судебный процесс можно разбирать на фрагменты и учить по нему студентов. Когда я в 90-х училась на юрфаке, нам статью о самозащите даже преподавали как статью, не применяемую. И судебная практика почти не менялась,

– написала Юлия Сегеда.

Она добавила, что впереди Марину еще ожидает апелляционная и кассационная инстанции, впрочем, выразила надежду, что приговор суда останется в силе.