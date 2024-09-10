Фінальне засідання пройшло у понеділок, 9 вересня. Марину Полях судили за навмисне вбивство її кривдника за двома статтями.

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Кривдник Марини був вбивцею та достроково вийшов із в'язниці

У громадській організації "МАРТІН-клуб" розповіли, що співмешканець Марини був засуджений за навмисне вбивство, втім, вийшов із в'язниці достроково.

Вона не хотіла, щоб він жив з нею, але його не цікавила її думка. Коли вона його не впускала у своє житло, він бив вікна, підпалював будинок. Він навіть кидався на поліцейських, але вони нічого не могли з ним зробити. Ось така безпомічність поліції та беззахисність постраждалих,

– написали там.

Жінка зверталася за поміччю до поліції понад 30 разів. Зрештою було призначено судове засідання, за результатами якого чоловік мав би досиджувати свій термін за вбивство.

"Він сказав, що вона не доживе до його суду і що він не сяде, поки вона жива. Він напав на неї по вже "стандартній" його схемі: валив на землю або підлогу і бив", – розповіли у "МАРТІН-клуб".

Втім, того дня поруч із Мариною була її донька. Чоловік почав погрожував вбити їх обох. Жінка взяла ніж, сподіваючись, що він злякається і зупиниться.

Увесь цей час батько загиблого продовжував підтримувати обвинувачення, висунуте від початку. Тож захищати жінку довелося за двома статтями – умисне вбивство та умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.

У судовій практиці подібних виправдувальних вироків мало

Захисниця Марини Юлія Сегеда розповіла, що у судовій практиці подібних виправдувальних вироків мало, а обставини самозахисту до уваги не беруться.

Через це, як зауважила адвокатка, багато жінок у подібних справах змушені відбувати своє покарання у місцях позбавлення волі.

Цей трирічний судовий процес можна розбирати на фрагменти та вчити по ньому студентів. Коли я в 90-х навчалась на юрфаку, нам статтю про самозахист навіть викладали як статтю, що не застосовується. І судова практика майже не змінювалась,

– написала Юлія Сегеда.

Вона додала, що попереду Марину ще очікує апеляційна та касаційна інстанції, втім, висловила сподівання, що вирок суду залишиться в силі.