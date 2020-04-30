Медикам, которые не работают с COVID-19, также повысят зарплату

Министерство здравоохранения планирует повысить зарплаты врачам стационаров и учреждений экстренной медицинской помощи, которые не работают с больными коронавирусом. Ранее зарплату на 300% увеличили только медикам, которые работают с COVID-19.

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов на брифинге 30 апреля рассказал, что соответствующее его предложение о повышении зарплаты медикам поддержало правительство, передает 24 канал.

Важно Надбавки врачам: какие зарплаты получили медработники, работающие с коронавирусом

Средства пойдут на повышение заработной платы вирусологам, лаборантам и всем врачам и медицинским работникам, которые не вошли в пакет COVID-19, работая в стационарах и других учреждениях экстренной медицинской помощи,

– сказал министр.

Глава Минздрава добавил, что постановление о повышении зарплаты врачам будет принято на следующем заседании Кабинета министров.

Что известно о надбавках врачам, которые работают с COVID-19

В марте врачам и другим медработникам, которые работают с больными коронавирусом, дали надбавку в размере до 300%, но не от зарплаты, а от оклада. Поэтому и надбавка была не так значима, как обещали.

Уже 24 апреля правительство согласовало выплаты до 300% ко всей зарплате медикам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также врачам помогают и местные власти. Так, в Киеве врачам выделили дополнительно 10,8 миллиона гривен, которые будут распределены между ними, а во Львове каждый медик, работающий с коронавирусом дополнительно получит еще 10 000 гривен.

Также во Львове выделят по 20 тысяч гривен медикам, которые заболели коронавирусом. По словам мэра Андрея Садового, это "самое меньшее, что город может сделать для людей, которые спасают нашу жизнь".

Важно! В Украине коронавирусом заболели более 2 тысяч медиков. Большинство из них заразились от больных пациентов. Такое количество больных COVID-19 медработников составляет почти 20% от всех подтвержденных случаев. То есть, каждый 5-й инфицированный в Украине – работник медучреждения.