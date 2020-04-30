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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      Медикам, які не працюють з COVID-19, також підвищать зарплату

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      Медикам, які не працюють з COVID-19, підвищать зарплату
      Лікарям в Україні підвищать зарплату / Фото 24 каналу

      Міністерство охорони здоров'я планує підвищити зарплати лікарям стаціонарів та закладів екстреної медичної допомоги, які не працюють з хворими на коронавірус. Раніше зарплату на 300% збільшили лише медикам, які працюють з COVID-19.

      Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 30 квітня розповів, що відповідну його пропозицію про підвищення зарплати медикам підтримав уряд, передає 24 канал.

      Важливо Надбавки лікарям: які зарплати отримали медпрацівники, що працюють з коронавірусом

      Кошти підуть на підвищення заробітної плати вірусологам, лаборантам і всім лікарям та медичним працівникам, які не увійшли в пакет COVID-19, працюючи в стаціонарах та інших закладах екстреної медичної допомоги,
      – сказав міністр.

      Глава МОЗ додав, що постанова про підвищення зарплати лікарям буде прийнята на наступному засіданні Кабінету міністрів.

      Що відомо про надбавки лікарям, які працюють з COVID-19

      У березні лікарям та іншим медпрацівникам, які працюють з хворими на коронавірус, дали надбавку в розмірі до 300%, але не від зарплати, а від окладу. Тому й надбавка була не така значуща, як обіцяли.

      Вже 24 квітня уряд погодив виплати до 300% до всієї зарплати медикам, що задіяні у боротьбі з коронавірусною інфекцією.

      Також лікарям допомагає і місцева влада. Так, у Києві лікарям виділили додатково 10,8 мільйона гривень, які будуть розподілені між ними, а у Львові кожен медик, який працює з коронавірусом додатково отримує ще 10 тисяч гривень.

      Також у Львові виділять по 20 тисяч гривень медикам, які захворіли на коронавірус. За словами мера Андрія Садового, це "найменше, що місто може зробити для людей, які рятують наше життя".

      Важливо! В Україні на коронавірус захворіли понад 2 тисячі медиків. Більшість із них інфікувалися від хворих пацієнтів. Така кількість хворих на COVID-19 медпрацівників становить майже 20% від усіх підтверджених випадків. Тобто, кожен 5-й інфікований в Україні – працівник медзакладу.

       

      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Максим Степанов Кабінет Міністрів України Медицина Зарплата Міністерство охорони здоров’я Новини Здоров'я Здоров'я Новини України
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