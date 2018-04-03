Медреформа и частная медицина: какие преимущества открывает перед нами платная клиника?

Апрель уже наступил, но ажиотаж продолжает набирать обороты. И если с первичным уровнем медреформы, подписанием договоров и семейными врачами все уже разобрались, хотя бы теоретически представляют себе алгоритм поведения при температуре или повышенном давлении, то что касается узкопрофильной специфической медицинской помощи – пока непонятно.

Потому что до 2020 года все, что касается вторичной медицинской помощи (консультация и лечение у узкоспециализированных врачей – кардиологов, эндокринологов, гастроэнтерологов, невропатологов и т. д.) и третичной (хирургическое лечение в специализированном учреждении) остается как и раньше – можно идти по направлению семейного врача к специалисту в свою поликлинику или в частную клинику. Право выбора остается за пациентом. Конечно, никто не задумывается о выборе хирурга или травматолога до того, пока не столкнется с конкретной ситуацией, и в таком случае хочется получить консультацию лучшего специалиста, особенно если это касается детской хирургии.

На этом этапе особенно привлекательным становится вариант обслуживания в частной клинике. Кстати, семейный врач может направить вас на обследование в частную клинику, теоретически, бюджет для проведения особо нужных и уникальных исследований в редких случаях ему выделяется государством. Но как это будет работать на практике – покажет время. А пока за разъяснениями мы обратились к специалисту клиники "Добробут" (Киев), крупной частной медицинской сети Украины, Максиму Щербине (врач-хирург, проктолог, флеболог, заместитель главного врача сети "Добробут").

В чем преимущество медицинской помощи вторичного уровня в частных клиниках?

Максим Щербина: "Прежде всего в диагностических возможностях частной медицины. В распоряжении наших узкоспециализированных врачей есть все современное оборудование, необходимое для быстрой постановки точного диагноза. Пациент, не выходя из клиники, проходит все диагностические процедуры любой сложности с использованием аппаратуры последнего поколения. Это крайне важный момент, поскольку, например, обследование у кардиолога, у которого нет возможности сделать пациенту УЗИ сердца или тест на велосипеде, вряд ли можно назвать эффективным. Как и прием у врача-оториноларинголога, в кабинете которого нет эндоскопа. В клинике "Добробут" он есть в каждом смотровом кабинете ЛОРа, более того – с детской насадкой. Что очень важно, например, при принятии решения о том, стоит ли удалять аденоиды ребенку".

Развивается ли частная хирургия в Украине? Другими словами – есть ли возможность получить в платной клинике качественную медицинскую помощь третичного уровня?

Максим Щербина: "Современная отечественная частная медицина и сильна тем, что может предложить пациенту замкнутый цикл оказания медицинских услуг, то есть медицинскую помощь всех трех уровней: и наблюдение у терапевта/педиатра, и консультацию узкого специалиста, и хирургическое лечение в случае необходимости . Так, долгое время платные клиники ограничивались диагностикой и амбулаторным лечением, но последние несколько лет активно развивается частная хирургия.

Например, у нас в клинике сегодня проводятся очень сложные онкологические операции, причем и в лор-направлении, и в гинекологии, и в урологии, и в проктологии. Мы открыли Центр кардиохирургии, где возвращаем к жизни пациентов, от которых отказываются в других медучреждениях, отправляя на трансплантацию сердца. У нас появился первый в стране частный челюстно-лицевой стационар, хирурги которого проводят реконструктивно-восстановительные операции, буквально заново собирая лица людей после травм. Наши ортопеды-травматологи одни из немногих в Украине делают операции при переломах костей, требующие постановки металлофиксаторов, по международным протоколам, то есть в первые шесть-восемь часов после травмы, без продолжения мучений пациента. Причем, если сравнивать цены, наши хирургические услуги обходятся пациенту либо в такую же сумму, как и лечение в госучреждениях, или максимум на треть дороже. Но при этом минимум в три раза дешевле в сравнении с зарубежными клиниками, хотя мы используем те же самые международные протоколы и препараты и обеспечиваем тот же высокий уровень комфорта".