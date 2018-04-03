Медреформа і приватна медицина: які переваги відкриває перед нами платна клініка?

Квітень уже настав, але ажіотаж продовжує набирати обертів. І якщо з первинним рівнем медреформи, підписанням договорів та сімейними лікарями всі вже розібралися, хоча б теоретично уявляють собі алгоритм поведінки при температурі або підвищеному тиску, то що стосується вузькопрофільної специфічною медичної допомоги, поки незрозуміло.

Адже до 2020 року все, що стосується вторинної медичної допомоги (консультація і лікування у вузькоспеціалізованих лікарів – кардіологів, ендокринологів, гастроентерологів, невропатологів і т. Д.) і третинної (хірургічне лікування в спеціалізованій установі) залишається як і раніше – можна йти у напрямку сімейного лікаря до фахівця в свою поліклініку або в приватну клініку. Право вибору залишається за пацієнтом. Звичайно, ніхто не замислюється про вибір хірурга або травматолога до того, поки не зіткнеться з конкретною ситуацією і в такому випадку хочеться отримати консультацію кращого фахівця, особливо якщо це стосується дитячої хірургії.

На цьому етапі особливо привабливим стає варіант обслуговування в приватній клініці. До речі, сімейний лікар може направити вас на обстеження в приватну клініку, теоретично, бюджет для проведення особливо потрібних і унікальних досліджень в рідкісних випадках йому виділяється державою. Але як це буде працювати на практиці покаже час. А поки за роз'ясненнями ми звернулися до фахівця клініки "Добробут" (Київ), великої приватної медичної мережі України, Максима Щербини (лікар-хірург, проктолог, флеболог, заступник головного лікаря мережі "Добробут").

У чому перевага медичної допомоги вторинного рівня в приватних клініках?

Максим Щербина: "Перш за все в діагностичних можливостях приватної медицини. У розпорядженні наших вузькоспеціалізованих лікарів є все сучасне обладнання, необхідне для швидкої постановки точного діагнозу. Пацієнт, не виходячи з клініки, проходить всі діагностичні процедури будь-якої складності з використанням апаратури останнього покоління. Це вкрай важливий момент, оскільки, наприклад, обстеження у кардіолога, у якого немає можливості зробити пацієнтові УЗД серця або тест на велосипеді, навряд чи можна назвати ефективним. Як і прийом у лікаря-оториноларинголога, в кабінеті якого немає ендоскопа. У клініці "Добробут" він є в кожному оглядовому кабінеті ЛОРа, більш того – з дитячої насадкою. Що дуже важливо, наприклад, при ухваленні рішення про те, чи видаляти аденоїди дитині".

Чи розвивається приватна хірургія в Україні? Іншими словами – чи є можливість отримати в платній клініці якісну медичну допомогу третинного рівня?

Максим Щербина: "Сучасна вітчизняна приватна медицина і сильна тим, що може запропонувати пацієнтові замкнутий цикл надання медичних послуг, тобто медичну допомогу всіх трьох рівнів: і спостереження у терапевта/педіатра, і консультацію вузького спеціаліста, і хірургічне лікування в разі необхідності . Так, довгий час платні клініки обмежувалися діагностикою та амбулаторним лікуванням, але останні кілька років активно розвивається приватна хірургія.

Наприклад, у нас в клініці сьогодні проводяться дуже складні онкологічні операції, причому і в лор-напрямку, і в гінекології, і в урології, і в проктології. Ми відкрили Центр кардіохірургії, де повертаємо до життя пацієнтів, від яких відмовляються в інших медзакладах, відправляючи на трансплантацію серця. У нас з'явився перший в країні приватний щелепно-лицевий стаціонар, хірурги якого проводять реконструктивно-відновлювальні операції, буквально заново збираючи обличчя людей після травм. Наші ортопеди-травматологи одні з небагатьох в Україні роблять операції при переломах кісток, що вимагають постановки металофіксаторів, за міжнародними протоколами, тобто в перші шість-вісім годин після травми, без продовження мук пацієнта. Причому, якщо порівнювати ціни, наші хірургічні послуги обходяться пацієнту або в таку ж суму, як і лікування в держустановах, або максимум на третину дорожче. Але при цьому мінімум в три рази дешевше в порівнянні з зарубіжними клініками, хоча ми використовуємо ті ж самі міжнародні протоколи і препарати і забезпечуємо той же високий рівень комфорту".