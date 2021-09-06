Первый заместитель министра иностранных дел рассказала все детали дела крымских татар. В частности, о том, как россияне сфальсифицировали дело и нашли "диверсантов" сразу после Крымской платформы, в которой принимал участие Нариман Джелял.

К слову Удерживали с мешком на голове: новые подробности задержания Наримана Джелялова

Поиск "диверсантов"

Эмине Джепарова рассказала, что по обычному сценарию фальсификации дел русским оккупантом, 23 августа, именно в день проведения саммита инаугурации Крымской платформы, в Крыму якобы произошло механическое повреждение газопровода в районе села Перевальное Симферопольского района

"Причастных" почему-то нашли именно после возвращения Наримана Джелял из Киева, где он участвовал в саммите Крымской платформы. По сфабрикованным обвинениям он оказался "диверсантом" и "пособником" преступления, а двоюродные братья Ахтемова – "диверсантами-исполнителями" преступления,

– рассказала заместитель главы МИД.

Пытки крымчан

Эмине Джепарова также рассказала, что к Нариману Джелялу, Азизу и Асана Ахметовым не пустили адвокатов, когда те наконец смогли найти арестованных.

Мои источники утверждают, что задержанных пытают. К ним применяются незаконные методы следствия, психологическое и физическое давление,

– заявила Джепарова.

Также оккупанты объявили обвинение еще одному "соучастнику" – Эльдару Османову. Судьба Шевкета Усеинова – пятого арестованного – до сих пор остается неизвестной.

Что известно о Наримане Джеляле?

Это украинский крымскотатарский политик, политолог и журналист. С 2013 года он является заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа.



4 сентября 2021 его арестовали российские оккупанты после обысков ФСБ в доме политика. Нариману Джелялу инкриминируют соучастие в диверсии.

Сообщение Эмине Джепаровой:

Рейды незаконных обысков в домах крымских татар силовыми структурами оккупационной власти в Крыму с 3 по 4 сентября в разных районах полуострова закончились похищением 5 человек. Это: двоюродные братья Азиз Ахтемов и Асан Ахтемов, Шевкет Усеинов, Эльдар Одаманов, а также первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа (запрещенного ВС РФ) Нариман Джелял.

По обычному сценарию фальсификации дел русским оккупантом, 23 августа, именно в день проведения саммита инаугурации Крымской платформы, вроде бы, в Крыму произошло механическое повреждение газопровода в районе села Перевальное Симферопольского района (он обеспечивал подачу газа почему-то к воинской части в Перевальном). Из сообщения крымского управления МВД: "Повреждение, возможно, произошло вследствие противоправных действий неустановленных лиц". В частности, факт повреждения газопровода из других источников подтвердить не удалось. Было возбуждено дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества часть 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ и начали искать причастных.

"Причастных" почему-то нашли именно после возвращения Наримана Джелял из Киева, где он участвовал в инаугурационном саммите Крымской платформы. По сфабрикованным обвинениям он оказался диверсантом и пособником преступления, а двоюродные братья Ахтемова – диверсантами-исполнителями преступления. По этим обвинениям предусматривается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

После того как Нариман Джелял и братья Ахтемовы нашлись, к ним не допускали независимых адвокатов. Мои источники утверждают, что задержанных пытают. К ним применяются незаконные методы следствия, психологическое и физическое давление.

Рассматриваем это, как акт мести за участие в учредительном Саммите Крымской платформы 23 августа.

По указанному делу о повреждении газопровода против Наримана Джелял открыто уголовное производство по статье 281 Уголовного кодекса РФ, часть 1: Диверсия (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации) и по статье 33 УК РФ, часть 5: Виды соучастников преступления (Пособником признается лицо, которое способствовало совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а также лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы).

По поводу двоюродных братьев Азиза и Асана Ахтемова – против них открыто уголовное производство по статье 281 Уголовного кодекса РФ (часть первая) Диверсия.

К братьям так и не допустили независимых адвокатов.

Адвокатская палата Крыма отправила адвокатов по назначению для Азиза и Асана Ахтемова, несмотря на то, что адвокаты по договору сообщили палату о вступлении в дело.

После чего, по словам сотрудника Центра по предоставлению бесплатной правовой помощи, Азиз Ахтемов якобы отказался от независимого адвоката по договору, но правозащитник Сафие Шабанова сообщила, что он должен был сделать это в ее присутствии. После этого договор на защиту Азиза Ахтемова подписал адвокат Ислям Велиляев, но и его следователь также не допустил к задержанному.

Эльдару Одаманов сегодня было предъявлено обвинение по статье 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, или сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы или сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации). Он сейчас находится в изоляторе временного содержания г. Симферополь. В понедельник, 5 сентября, состоится судебное заседание.

К сожалению, до сих пор остается неизвестной судьба Шевкета Усеинова.