Мифы о качественном и лучшем в мире советском образовании

Если бы мнение о превосходстве советского образования было хоть сколько-нибудь близко к действительности, логично предположить, что страны Запада должны были бы устроить у себя образовательную реформу по примеру СССР. Но, очевидно, что брать за пример его никогда не хотели.

Пора, наконец, разделаться с мифами о советском образовании – в которые многие люди (и возможно вы сами) продолжают верить. У этого мифа несколько составляющих частей, и рассказывают они о том, что советское образование было якобы бесплатным, учителя жили очень достойной, а программы советского образования были позаимствованы у Российской Империи и были чуть ли не лучшими в мире.

Читайте также: Лживый образ Украины и украинцев: как советские фильмы работают на российскую пропаганду

На самом деле все это не более чем мифы – и распространяют их ровно те же товарищи, что рассказывают сказки о самом вкусном в мире советском мороженом и шикарных бесплатных советских квартирах. Зачем они это делают – я не знаю (если знаете – напишите в комментариях).

1. "Советское образование было бесплатным!"

Этот миф имеет ровно те же корни, что и россказни о "бесплатных" советских квартирах, которые я уже неоднократно разбирал в своем блоге – почитайте хотя бы этот пост. Повторю лишь главное – в стране нет ровным счетом ничего бесплатного. У государства нет никаких собственных денег, есть только деньги граждан, которые те заработали для этого государства – принесли эти средства в бюджет в виде налогов.

Советский человек тем и отличался от гражданина развитых стран, что никогда толком не знал – сколько и за что он платит. А налоги на самом деле были колоссальными и в отдельные этапы существования советского государства доходили до 80-90 копеек с каждого заработанного рубля. То есть, в чистом виде рабочий Иванов должен был получить например 1000 рублей, которых ему хватило бы и на оплату ипотеки, и на оплату хорошей школы для детей, и медицинской страховки, и еще оставалось бы рублей 500-600 свободных – но вместо этого Иванов получал на руки 120 рублей и россказни о чем-то там "бесплатном". Вот ровно таким образом это все и работало.

Помимо этого – советское образование в "великие" сталинские годы было платным еще и в прямом смысле (а не только в виде налогов) – с 1940 по 1956 год взималась немалая плата за обучение в восьмом, девятом и десятом классах, а также под этот закон попадали все высшие учебные заведения – в сталинские годы за "вышку" надо было платить (бесплатно государство могло предоставить только "вышку" в виде пули).

И еще нельзя не сказать про один очень важный момент – несмотря на то, что советский человек платил за все немалые деньги (пусть и косвенно, в виде налогов) – он в довесок получал чисто совковую несвободу. "Бесплатную" квартиру, как и "бесплатную" школу, нельзя было выбрать, было очень сложно поменять, и в целом отношение было таким, словно государство подарило вам что-то из своего кармана, а вы тут еще и ерепенитесь. "Берите что дают, а то и этого не будет!" – как бы говорило государство, забывая о том, что все эти "бесплатные" блага были созданы за налоги граждан.

2. "Советская школа была лучшей в мире!"

Миф о "лучшей в мире" советской школе состоит из двух частей – о школе как образовательном заведении и о школе как заведении социальном. Говоря о школьной образовательной системе – почему-то часто говорят, что советская школьная программа была позаимствована в Российской Империи, в ее лучших гимназиях – это все полная чепуха, авторы которой слышали звон, да не знают, где он.

Эта ситуация была еще более-менее характерна примерно до середины (а местами и до конца) 1920-х годов – когда страна жила отголосками октябрьского переворота и гражданской войны. В то время на серьезные реформы в образовании не было ни времени, ни средств – и многое в советских школах (в том числе и преподаватели гимназий) оставалось из прежней жизни.

С начала 1930-х годов старая система образования была полностью сломлена и уничтожена – из школ и ВУЗов полностью убрали те предметы, что учили хоть как-то мыслить (античная философия, настоящая всемирная история, риторика, логика) – заменив их на марксистские лженауки вроде "марксизма-ленинизма" или "политэкономии"; при этом многих старых преподавателей гимназий посадили в лагеря или попросту уволили. Так что забудьте про сказки о каких-то там "царских гимназиях" – от них не осталось и следа примерно к 1927-му году.

Что касается советской школы как заведения – то это было несвободное место, полное принудиловки, муштры и почти военной субординации. Учителя и завучи обладали почти абсолютными правами – а дети имели право только подчиняться. При этом многие советские учителя были типичными носителями двойной советской морали – в школах рассказывали детям про иделы коммунизма, а сами жили совсем иной жизнью...

Нечеловеческая жестокость: "Убийство выстрелами в упор, головы, разбитые прикладами", – ужасы ГУЛАГа глазами женщины

3. "Советские учителя жили достойно!"

Это еще одна часть большого совкового мифа о "великолепной системе образования" – якобы советские учителя жили очень прекрасно, могли все себе позволить и в целом не знали бед. Это полная бредятина, о которой я хорошо знаю можно сказать из первых рук – так как в моей семье были учителя времен СССР.

Что можно сказать про жизнь советского учителя? Учителя в позднем СССР получали около 120 рублей зарплаты – что было совсем не много. Да, учителя не голодали – но например на мебель деньги приходилось собирать если не несколько лет, то несколько месяцев точно. Точно помню, что советские учительницы, что жили без мужей – жили очень небогато и не могли себе позволить ничего лишнего, о каком-то там "отдыхе за границей" не было и речи – к тому же такой сферы услуг в СССР не существовало в принципе, советский гражданин мог поехать только в тур по Золотому кольцу – любоваться увеличенными копиями спичечных домиков. А дома советского учителя тем временем дожидались всевозможные "планы уроков" и горы непроверенных тетрадей.

Помимо этого, надо сказать и то, что советский учитель был человеком подневольным – в советских школах не было никакой академической свободы – советский учитель был рабом директора и завуча, должен был постоянно писать какие-то отчеты и ходить на бесконечные "педсоветы", плюс мог привлекаться в качестве бесплатной рабочей силы для например поклейки окон – что благополучно перепоручал детям. И на такой системе был построен весь совок.

4. "Советское образование было качественным!"

Это, наверное самая главная часть мифа – якобы советское образование было какого-то невероятного качества, а все западные образования только на него и смотрели, раззявив рот от зависти.

Разумеется, все это сплошные сказки. Как я уже написал выше – гуманитарное советское образование сплошь состояло из лженаук вроде "марксизма-ленинизма" и прочих "измов", более-менее прилично излагались технические предметы – но они учили больше каким-то инструментальным вещам – скажем, как рассчитать тот или иной логарифм. Свободно мыслить и находить причинно-следственные связи людей не учили вовсе.

Происходило так по одной простой причине – по-настоящему образованный человек рано или поздно поставил бы под сомнение легитимность всего советского строя, так как имел бы возможность сравнивать и делать свои выводы, что было совсем не нужно советской власти.

По сути, в ВУЗах людей обучали простым утилитарным навыкам, что позволяли выполнять производственные операции различной степени сложности, готовили так сказать винтики в систему – но не учили мыслить. И все эти косяки советской образовательной системы сразу же всплыли в девяностые годы, как только советский человек столкнулся с чем-то, что не соответствовало советской действительности – начал "заряжать" банки с водой у телевизора – потому что считать логарифмы в ВУЗе научили, а общекультурный уровень, кругозор и мышление оставались совковыми.

Никакого "СССР" на самом деле не было: "СССР" – деспотия без права выбора

5. "Кризис советского образования начался в девяностые!"

Фанаты СССР время от времени вскрикивают, что вся деградация великого советского образования началась якобы только при Горбачеве, а некоторые утверждают, что все проблемы начались только в девяностые годы. Как только такому фанату СССР покажешь фотоснимок школы семидесятых годов – как тут же раздастся крик о том, что это фото сделано не ранее 1996 года, когда "Гайдар уже разворовал целиком и полностью всю страну".

На самом деле проблемы в советском образовании начались задолго до – уже в шестидесятые годы многие даже чисто технические дисциплины преподавались из рук вон плохо – молодежь бежала в города из нищих деревень, для них массово открывались ПТУ, где все науки преподавались чаще всего на низком уровне. Кроме того, были проблемы и с обновлением преподавательского состава и существовал дефицит кадров – молодежь не спешила идти учиться на слабо оплачиваемую работу учителя, и часто в школах работали дамы уже глубоко пенсионного возраста (70+ лет) – посмотрите хотя бы советские фильмы, в них полно таких пожилых училок.

Помимо этого, примерно с 1970-х годов зарплата учителя стала стремительно падать – если в 1960-м году зарплата учителя составляла 79% от средней зарплаты в промышленности, то в 1985-м – всего 63%. В общем, как видите – все "проблемы школ девяностых годов", вроде дефицита кадров, пожилых брюзжащих учителей и нищенской зарплаты – начались еще в СССР.

Вместо эпилога

Вместо эпилога хочется написать несколько слов о современном образовании. Принято считать, что оно ушло очень далеко от СССР – но это не так. И в России, и в Беларуси, и в Украине школьное образование остается в достаточной степени совковым – дети все так же должны вставать при входе учителя (атавизм, оставшийся от совковой муштры), осталась неизменной система разделения на классы, система отношений завуч-учитель-ученик, казарменная принудиловка и совковая несвобода.

Кроме того – большинство современных учителей учились еще во времена СССР и носят в головах совок, так что я даже не знаю, когда здесь наступят перемены...

Такие дела.

Значит, не о чем жалеть: Продукты с пестицидами, или Правда о "натуральной пище" в СССР

Добавляйтесь в друзья в ЖЖ;)

Подписывайтесь на мой канал в Telegram

Подписывайтесь на меня в Facebook

На YouTube-канал тоже подписывайтесь:)

Подписывайтесь на мою страничку Вконтакте

Подписывайтесь на мой Twitter