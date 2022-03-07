Это обусловлено тем, что в аптеках с начала нападения России на Украину значительно выросло количество посетителей. А вот работников не хватает.

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"Это – ваш вклад в победу"

Также из-за нехватки провизоров теперь в аптеках смогут работать и студенты-фармацевты старших курсов. Это предусмотрено указом Минздрава, который был принят накануне.

Призываем вас обратиться в аптечные заведения, находящиеся по месту вашего пребывания, и временно выйти на работу в эти заведения. Это – ваш вклад в победу над агрессором,

– призывали в Министерстве.

Также в сообщении отметили, что фармацевты являются важной частью системы здравоохранения. Поэтому им следует приобщиться к спасению людей и страны в это тяжелое время.

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Читайте текст публикации Минздрава:

Министерство здравоохранения Украины обращается к фармацевтическим работникам, которые из-за военной агрессии РФ против Украины были вынуждены выехать на запад Украины.

Призываем вас обратиться в аптечные заведения, находящиеся по месту вашего пребывания, и временно выйти на работу в эти заведения.

Это ваш вклад в победу над агрессором!

Выходите на работу, приобщайтесь к спасению людей и страны, вы – важная часть системы здравоохранения Украины.

Обращаем внимание, что теперь согласно приказу Минздрава в аптеках также смогут работать студенты-фармацевты старших курсов.

Работаем. Выстоим. Победим.