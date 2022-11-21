В столице Молдовы – Кишиневе – почтили память 437 детей, убитых оккупантами от 24 февраля. Акция прошла прямо перед посольством России.

Читайте также Молдова, Косово и Израиль: как Россия пытается создать для Запада второй фронт

Десятки пар обуви как символ убитых детей

СМИ Молдовы отмечают, что перформанс состоялся 20 ноября – во Всемирный день прав ребенка.

На тротуаре перед посольством России в Кишиневе были расставлены десятки пар детской обуви.
– написали медиа.

Также там отметили, что Национальная партия Молдовы неоднократно осуждала зверства россиян на территории Украины и нарушение норм ведения войны.

Акция в поддержку Украины в Молдове
Акция в поддержку Украины в Молдове / Скриншот из видео из СМИ Молдовы

Десятки пар детской обуви перед российским посольством
Десятки пар детской обуви перед российским посольством / Скриншот из видео из СМИ Молдовы

Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя

Напомним. Недавно родные и близкие пленных защитников Азовстали запустили бессрочную трогательную акцию. Нужно на листках писать слова, вроде "я тебя жду", "ты мне нужен" и публиковать в социальных сетях фотографии с ними.