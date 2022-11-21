У столиці Молдови – Кишиневі – вшанували пам'ять 437 дітей, який убили окупанти від 24 лютого. Акція відбулась просто перед посольством Росії.

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Десятки пар взуття як символ вбитих дітей

ЗМІ Молдови зазначають, що перфоманс відбувся 20 листопада – у Всесвітній день прав дитини.

На тротуарі перед посольством Росії в Кишиневі були розставлені десятки пар дитячого взуття,

– написали медіа.

Також там зазначили, що Національна партія Молдови неодноразово засуджувала звірства росіян на території України та порушення норм ведення війни.



Акція на підтримку України у Молдові / Скриншот з відео зі ЗМІ Молдови



Десятки пар дитячого взуття перед російським посольством / Скриншот з відео зі ЗМІ Молдови

Зверніть увагу! За попередніми офіційними даними Офісу Генпрокурора, з початку війни станом на 19 листопада загинуло 437 українських дітей, ще понад 800 отримали поранення. Ці цифри не є точні, оскільки немає інформації з регіонів, де тривають активні бойові дії.

Акція на підтримку полонених захисників Маріуполя

Нагадаємо. нещодавно рідні та близькі полонених захисників Азовсталі запустили безстрокову зворушливу акцію. Потрібно на листках писати слова, на зразок, "я на тебе чекаю", "ти мені потрібен" і публікувати в соціальних мережах світлини з ними.