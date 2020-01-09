Моторошна авіакатастрофа і конфлікт між США та Іраном: чому час нейтралітетів минув

Співчуття родичам загиблим у авіакатастрофі, яка трапилася в Ірані. Це страшно. Співчуття тим, хто зараз переживає війну.

Володимир Зеленський у зв'язку з останніми новинами повернувся з Оману. І це правильно. Попри те, що Оман намагається балансувати між США та Іраном, дуже часто саме Маскат виступав посередником для переговорів між Тегераном, Лондоном і Ер-Ріядом. Іншими словами, краще подалі.

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Світ трусить. На жаль, пояснення конфлікту в Ірані може лежати на поверхні — війна за нафту напередодні енергетичної революції. Російські ЗМІ опублікували новину про те, що китайські та російські компанії почали контролювати нафтову промисловість Венесуели.

Telegram-канал пройшла інформація (її неможливо точно перевірити) про те, що загиблий Сулеймані був"смотрящим" за тим як гроші Ірану за нафту йдуть через офшори у обхід санкцій. Іншими словами, знав схеми того як Іран торгує через посередників.

Також Путін і Ердоган у Стамбулі запустили "Турецький потік". Ситуація в Ірані та Іраку, таким чином, швидше про гроші, ніж про абстрактні поняття.

Очевидно, що час солодких нейтралітетів минув. Гадаю, Україні потрібно однозначно заявити про свою підтримку США.

Можливо, варто створити свою, українську приватну військову корпорацію та протестувати її як проксі-силу в конфліктах майбутнього.

Можливо, варто підняти питання про створення сил за участі Грузії, Польщі, України та балтійських країн. Не обов'язково вогнева підтримка. Може бути і участь батальйону радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Як 15 років тому.

Києву варто піднімати питання про відновлення територій після війни та говорити про нову систему світової безпеки. Користуватися порядком денним для просування своїх меседжів.

Ситуація в Ірані – продовження зламу старого світу. Не виключаю, що конфлікти по всьому світі загостряться, щоб затвердити нові зони впливу.

Відсидіти в затишному болітці не вдасться.

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