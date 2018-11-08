Мужчина устроил стрельбу в кафе в Калифорнии: много раненых
В городе Таузанд-Окс (штат Калифорния, США) неизвестный открыл огонь в одном из баров города.
Местные СМИ сообщают о минимум 11 раненых, среди которых и офицер полиции.
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Стрельба произошла примерно в 23:20 по местному времени в заведении Borderline Bar & Grill.
В местной полиции сообщают, что стрелок произвел не менее 30 выстрелов и среди пострадавших есть как минимум один полицейский.
Издание The Los Angeles Times сообщает, что точной информации о количестве раненых пока не известно, но их может быть от 11 до 20 человек.
Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео с места стрельбы, на которых видно немало полиции и карет скорой, которые забирают раненых.
К слову, кровавая стрельба произошла в конце октября в синагоге в американском городе Питтсбург. Тогда погибло 11 человек.