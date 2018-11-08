В городе Таузанд-Окс (штат Калифорния, США) неизвестный открыл огонь в одном из баров города.

Местные СМИ сообщают о минимум 11 раненых, среди которых и офицер полиции.

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Стрельба произошла примерно в 23:20 по местному времени в заведении Borderline Bar & Grill.

Approaching the scene of Borderline. Dozen of sheriff's vehicles lined up + the buzz of helicopters overhead. pic.twitter.com/Gdhz0YiBag — Jeremy Childs (@Jeremy_Childs) 8 листопада 2018 р.

В местной полиции сообщают, что стрелок произвел не менее 30 выстрелов и среди пострадавших есть как минимум один полицейский.

Издание The Los Angeles Times сообщает, что точной информации о количестве раненых пока не известно, но их может быть от 11 до 20 человек.

Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео с места стрельбы, на которых видно немало полиции и карет скорой, которые забирают раненых.

Scene near the #Borderline country and western bar in #ThousandOaks where a shooting incident with multiple victims is reported. Sheriff’s deputies say “active shooter” still in the area. pic.twitter.com/C2HNeqRel4 — Mike Harris (@Mike___Harris) 8 листопада 2018 р.

More ambulances, helicopters and law enforcement are arriving at the scene. #borderline pic.twitter.com/EqRXjtJdyN — The Echo News (@CLUEchonews) 8 листопада 2018 р.

VIDEO: KABC-TV helicopter image shows person loaded into ambulance, rescue workers conducting CPR, during active shooter situation in Southern California https://t.co/KRlguIpI2p pic.twitter.com/DAUWov5YrS — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) 8 листопада 2018 р.

К слову, кровавая стрельба произошла в конце октября в синагоге в американском городе Питтсбург. Тогда погибло 11 человек.