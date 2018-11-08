12:42
8 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Распил путинских вундервафлей. Марш православных авиаторов
      Вєсті Кремля
      22:06, 7 ноября
      Вести.UA. Луценко, который уходит, но не совсем. Опасная челюсть Бережной
      Вєсті.UA
      19:12, 7 ноября
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, 7 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Мужчина устроил стрельбу в кафе в Калифорнии: много раненых

      211 Читати новину українською
      Стрельба в Калифорнии: более 10 раненых
      Стрельба в Калифорнии: более 10 раненых

      В городе Таузанд-Окс (штат Калифорния, США) неизвестный открыл огонь в одном из баров города.

      Местные СМИ сообщают о минимум 11 раненых, среди которых и офицер полиции.

      Читайте также: В Швеции в результате стрельбы ранены 7 человек

      Стрельба произошла примерно в 23:20 по местному времени в заведении Borderline Bar & Grill.

      В местной полиции сообщают, что стрелок произвел не менее 30 выстрелов и среди пострадавших есть как минимум один полицейский.

      Издание The Los Angeles Times сообщает, что точной информации о количестве раненых пока не известно, но их может быть от 11 до 20 человек.

      Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео с места стрельбы, на которых видно немало полиции и карет скорой, которые забирают раненых.

      К слову, кровавая стрельба произошла в конце октября в синагоге в американском городе Питтсбург. Тогда погибло 11 человек.

      Теги: Криминальные новости Новости США
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Стати новим генпрокурором зможе кожен?
      сегодня , 12:00 Стати новим генпрокурором зможе кожен?
      Артем Овдієнко
      Нові правила онлайн-покупок: чи будуть посилки з-за кордону обкладатись податком
      сегодня , 11:01 Нові правила онлайн-покупок: чи будуть посилки з-за кордону обкладатись податком
      Тетяна Острікова
      "Партія Регіонів" повертається з "принципово новим підходом"
      сегодня , 08:40 "Партія Регіонів" повертається з "принципово новим підходом"
      Соломія Соломка
      Динамо – Ренн: анонс матча Лиги Европы
      сегодня , 08:30 Динамо – Ренн: анонс матча Лиги Европы
      Ігор Саджениця
      Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 7 ноября
      сегодня , 08:16 Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 7 ноября
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Трагическое торнадо в Оклахоме: Фотообзор
       21 мая 2013 , 11:37
      Телеканал CNN резко ответил на обвинения Трампа
       26 ноября 2017 , 09:42
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук