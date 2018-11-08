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      Чоловік влаштував стрілянину у кафе в Каліфорнії: багато поранених

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      Стрілянина у Каліфорнії: понад 10 поранених
      Стрілянина у Каліфорнії: понад 10 поранених / Twitter

      У місті Таузанд-Окс (штат Каліфорнія, США) невідомий відкрив вогонь в одному із барів міста.

      Місцеві ЗМІ повідомляють про щонайменше 11 поранених, сереж яких і офіцер поліції.

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      Стрілянина сталась приблизно о 23:20 за місцевим часом у закладі Borderline Bar & Grill.

      У місцевій поліції повідомляють, що стрілець здійснив щонайменше 30 пострілів і серед постраждалих є щонайменше один поліцейських.

      Видання The Los Angeles Times повідомляє, що точної інформації про кількість поранених поки не відомо, але їх може бути від 11 до 20 осіб.

      Очевидці публікують у соцмережах фото і відео з місця стрілянини, на яких видно чимало поліції та карет швидкої, які забирають поранених.

      До слова, кривава стрілянина сталась наприкінці жовтня у синагозі в американському місті Піттсбург. Тоді загинуло 11 людей. 

      Теги: Новини США Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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