Чоловік влаштував стрілянину у кафе в Каліфорнії: багато поранених
У місті Таузанд-Окс (штат Каліфорнія, США) невідомий відкрив вогонь в одному із барів міста.
Місцеві ЗМІ повідомляють про щонайменше 11 поранених, сереж яких і офіцер поліції.
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Стрілянина сталась приблизно о 23:20 за місцевим часом у закладі Borderline Bar & Grill.
У місцевій поліції повідомляють, що стрілець здійснив щонайменше 30 пострілів і серед постраждалих є щонайменше один поліцейських.
Видання The Los Angeles Times повідомляє, що точної інформації про кількість поранених поки не відомо, але їх може бути від 11 до 20 осіб.
Очевидці публікують у соцмережах фото і відео з місця стрілянини, на яких видно чимало поліції та карет швидкої, які забирають поранених.
До слова, кривава стрілянина сталась наприкінці жовтня у синагозі в американському місті Піттсбург. Тоді загинуло 11 людей.