Чоловік влаштував стрілянину у кафе в Каліфорнії: багато поранених

У місті Таузанд-Окс (штат Каліфорнія, США) невідомий відкрив вогонь в одному із барів міста.

Місцеві ЗМІ повідомляють про щонайменше 11 поранених, сереж яких і офіцер поліції.

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Стрілянина сталась приблизно о 23:20 за місцевим часом у закладі Borderline Bar & Grill.

Approaching the scene of Borderline. Dozen of sheriff's vehicles lined up + the buzz of helicopters overhead. pic.twitter.com/Gdhz0YiBag — Jeremy Childs (@Jeremy_Childs) 8 листопада 2018 р.

У місцевій поліції повідомляють, що стрілець здійснив щонайменше 30 пострілів і серед постраждалих є щонайменше один поліцейських.

Видання The Los Angeles Times повідомляє, що точної інформації про кількість поранених поки не відомо, але їх може бути від 11 до 20 осіб.

Очевидці публікують у соцмережах фото і відео з місця стрілянини, на яких видно чимало поліції та карет швидкої, які забирають поранених.

Scene near the #Borderline country and western bar in #ThousandOaks where a shooting incident with multiple victims is reported. Sheriff’s deputies say “active shooter” still in the area. pic.twitter.com/C2HNeqRel4 — Mike Harris (@Mike___Harris) 8 листопада 2018 р.

More ambulances, helicopters and law enforcement are arriving at the scene. #borderline pic.twitter.com/EqRXjtJdyN — The Echo News (@CLUEchonews) 8 листопада 2018 р.

VIDEO: KABC-TV helicopter image shows person loaded into ambulance, rescue workers conducting CPR, during active shooter situation in Southern California https://t.co/KRlguIpI2p pic.twitter.com/DAUWov5YrS — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) 8 листопада 2018 р.

До слова, кривава стрілянина сталась наприкінці жовтня у синагозі в американському місті Піттсбург. Тоді загинуло 11 людей.