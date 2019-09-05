Мягкая реакция Запада позволила Путину решить, что теперь ему можно не останавливаться

"Россия стала более агрессивной, после чего мы получили события в Украине" – так оценил итоги российского нападения на Грузию бывший заместитель помощника государственного секретаря США Мэтью Брайза.

В 2008 году Брайза – ведущий американский дипломат, который занимается Кавказом. В разгар войны он приезжает в Тбилиси и убеждается в том, насколько опасным и наивным был западный подход. Спустя 11 лет, в интервьюгрузинской редакции "Голоса Америки", Брайза отмечает, что после нападения России на Грузию "Запад, включая Вашингтон, не сделал больше и отступил, вместо того, чтобы играть главную роль в сдерживании России. Это позже заложило основу для политики "перезагрузки" Обамы, что стало стратегически ошибочным".

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Бывший заместитель помощника государственного секретаря США Мэтью Брайза

Соединенные Штаты – отмечает Брайза – даже при президенте Буше говорили Грузии, что ей стоит успокоиться. Соединенным Штатам и Европе потребовалось много времени, чтобы понять российскую угрозу.

Описание событий, которые сопровождали российскую войну против Грузии, удивительным образом напоминает то, что началось спустя шесть лет в Украине.

Брайза называет соглашение, которое, уверен в этом, навязал Тбилиси тогдашний французский президент Николя Саркози, "ужасным". И с этим определением можно согласиться. Думаю, главной его целью было не восстановить территориальную целостность Грузии и даже не заставить Россию понести хотя бы какую-то ответственность за то, что произошло. Главной его целью было просто остановить военные действия и вернуться к ситуации до начала агрессии.

Могут сказать, что к моменту начала войны против Украины Запад успел сделать выводы. И хотя Минские соглашения, по аналогии с договоренностями по завершению войны в Грузии, тоже можно назвать "ужасными", тем не менее, против России были введены серьезные санкции, а Украине оказана военная поддержка. И все же есть усталость и раздражение из-за того, что украинский конфликт не завершается, санкции против России нужно продолжать и обстановка далека от стабильности. В этом смысле украинская ситуация может быть похожа на грузинскую тем, что руководству Грузии советовали быть поспокойнее в первые же дни и недели войны, а украинское руководство призывают к конструктивности спустя несколько лет.

Возможно, если бы ситуация в Грузии позволила Западу точнее понять российские намерения и саму технологию российской подготовки к войне, можно было бы не допустить аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Однако в истории не существует сослагательного наклонения. В конце концов, сегодня мы просто знаем последствия.

И поэтому грузинская ситуация анализируется сквозь призму украинской даже непосредственными участниками событий, которые понимают, что именно мягкая реакция Запада позволила Владимиру Путину решить, что теперь ему можно не останавливаться.

Автор: Виталий Портников

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