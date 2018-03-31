На Ровенщине учительница попыталась совершить самоубийство, прыгнув в реку

На Ровенщине учительница начальных классов прыгнула в реку с 15-метрового моста. К счастью, двум прохожим удалось спасти женщину от гибели.

Об этом сообщает ТСН.

Очевидцем инцидента стала жительница села Степань Валентина Гайоха. Женщина рассказала, что учительницу несло вслед за течением реки. Следовательно, свидетельница происшествия побежала звать на помощь, а неподалеку как раз проходил местный врач. Он мгновенно сбросил куртку и помчался к утопленнице. Каждую секунду женщина могла просто захлебнуться.

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"Я зашел в воду, палка у меня уже была, я доставал до нее, подал палку – она ​​все-таки хотела жить", – рассказал главный гинеколог Степанской больницы Алексей Билык.

Вслед за ним на помощь женщине бросился и сержант местной пожарно-спасательной части, который тоже был неподалеку. Мужчины вызвали "скорую", которой пострадавшую с общим переохлаждением доставили в больницу. Там выяснили, что покончить с собой попыталась 40-летняя учительница начальных классов из соседнего села.

Была в тяжелом психо-эмоциональном состоянии, состояние ступора. Она не была контактной, она не давала ответов. Фактически, она никакую реакцию не хотела проявлять,

– рассказала главный врач Степанской больницы Алла Скачко.

Отмечается, что медики не обнаружили в учительницы травм, опасных для жизни, а для детального обследования женщину направили в психо-неврологический диспансер.