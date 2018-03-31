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На Рівненщині вчителька спробувала скоїти самогубство, стрибнувши у річку

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На Рівненщині вчителька кинулася в річку з 15-метрового мосту
На Рівненщині вчителька кинулася в річку з 15-метрового мосту / Ілюстративне фото

На Рівненщині вчителька початкових класів стрибнула у річку із 15-метрового мосту. На щастя, двом перехожим вдалося врятувати жінку від загибелі.

Про це повідомляє ТСН.

Очевидцем інциденту стала жителька села Степань Валентина Гайоха. Жінка розповіла, що вчительку несло услід за течією ріки. Відтак, свідок події побігла гукати на допомогу, а неподалік саме проходив місцевий лікар. Він миттєво скинув куртку та помчав до потопельниці. Щосекунди жінка могла просто захлинутися.

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"Я зайшов у воду, палка в мене вже була, я діставав до неї, подав палку – вона все-таки хотіла жити", – розповів головний гінеколог Степанської лікарні Олексій Білик.

Слідом за ним на допомогу жінці кинувся і сержант місцевої пожежно-рятувальної частини, який теж був неподалік. Чоловіки викликали "швидку", якою постраждалу із загальним переохолодженням доправили до лікарні. Там з’ясували, що накласти на себе руки спробувала 40-річна вчителька початкових класів із сусіднього села.

Була у важкому психо-емоційному стані, стан ступору. Вона не була контактною, вона не давала відповідей. Фактично, вона ніяку реакцію не хотіла проявляти,
– розповів головний лікар Степанської лікарні Алла Скачко.

Зазначається, що медики не виявили у вчительки травм, небезпечних для життя, а для детального обстеження жінку скерували у психо-неврологічний диспансер.

Теги: Новини України Рівне Самогубство Освіта
Джерело: 24 Канал
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