На трассе "Киев – Одесса" пьяный водитель на кабриолете бросался в патрульных бутылками: видео
Инцидент произошел в среду, 6 июня, на трассе “Киев – Одесса ”. В полицию обратились работники АЗС и сообщили, что неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения в магазине открыто завладел элитным алкогольным напитком и табачными изделиями и пытается скрыться на машине.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
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"Патрульные с помощью спецсигналов предоставили требование об остановке транспортного средства, но водитель увеличил скорость движения, игнорируя законное требование полицейских", – рассказывают о случившемся в полиции.
Отмечается, что, двигаясь, водитель кидался стеклянными бутылками и другими посторонними предметами, чем причинил механические повреждения служебному автомобилю патрульных.
Преследуя машину, патрульные пытались опасным способом остановить водителя, который двигался в открытом автомобиле по типу "кабриолет" на большой скорости.
Автомобиль Volkswagen Golf был остановлен на 300-м км автодороги "Киев — Одесса": патрульные предупредили водителя о возможности применения огнестрельного оружия, после чего он остановил свое транспортное средство,
– отмечают в полиции.
На нарушителя составлены административные протоколы по ч.1 ст.130 Куоап (управление в состоянии опьянения) и ст.122-2 (невыполнение водителями требований об остановке).
Смотрите видео как на трассе "Киев-Одесса" пьяный мужчина похитил на АЗС алкоголь и убегал на кабриолете
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