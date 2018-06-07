На трассе "Киев – Одесса" пьяный водитель на кабриолете бросался в патрульных бутылками: видео

Инцидент произошел в среду, 6 июня, на трассе “Киев – Одесса ”. В полицию обратились работники АЗС и сообщили, что неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения в магазине открыто завладел элитным алкогольным напитком и табачными изделиями и пытается скрыться на машине.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

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"Патрульные с помощью спецсигналов предоставили требование об остановке транспортного средства, но водитель увеличил скорость движения, игнорируя законное требование полицейских", – рассказывают о случившемся в полиции.

Отмечается, что, двигаясь, водитель кидался стеклянными бутылками и другими посторонними предметами, чем причинил механические повреждения служебному автомобилю патрульных.

Преследуя машину, патрульные пытались опасным способом остановить водителя, который двигался в открытом автомобиле по типу "кабриолет" на большой скорости.

Автомобиль Volkswagen Golf был остановлен на 300-м км автодороги "Киев — Одесса": патрульные предупредили водителя о возможности применения огнестрельного оружия, после чего он остановил свое транспортное средство,

– отмечают в полиции.

На нарушителя составлены административные протоколы по ч.1 ст.130 Куоап (управление в состоянии опьянения) и ст.122-2 (невыполнение водителями требований об остановке).

Смотрите видео как на трассе "Киев-Одесса" пьяный мужчина похитил на АЗС алкоголь и убегал на кабриолете