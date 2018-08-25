Наркотики от партии Путина: в Бельгии нашли рекордное количество кокаина

В Бельгии правоохранители обнаружили и изъяли две тонны кокаина, стоимость которого составляет около 100 миллионов евро. Что интересно, брикеты с наркотиками были маркированы логотипом российской политической партии "Единая Россия".

Об этом сообщает бельгийский телеканал VRT.

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Отмечается, что груз в количестве 1900 пакетов с наркотиками прибыл в порт города Гент из Бразилии.

Кокаин был спрятан между плиткой, которую по официальной документации перевозили в трех контейнерах.

По данным правоохранителей, приблизительная стоимость поставки – 100 миллионов евро в пересчете на цены при продаже конечному потребителю на улице (или 56 миллионов евро по рыночным ценам). Задержанная партия стала крупнейшей в истории Гента.

На видео, которое распространил телеканал, видно, что на каждом из пакетов в по крайней мере одном из контейнеров размещен большой логотип провластной российской партии "Единая Россия" – медведь и флаг РФ.

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Сейчас прокуратура Бельгии возбудила уголовное дело и ведет поиск организаторов канала поставки.

Напомним, в конце февраля в одном из помещений посольства России в Аргентине было обнаружено 12 чемоданов, в которых было 400 килограмм кокаина. Они готовились к отправке в РФ. Оказалось, что полиция обнаружила наркотики еще около двух лет назад – в 2016 году, однако лишь в начале 2018 об этом стало известно после обнародования соответствующих фактов министром по безопасности Аргентины Патрисией Буллрич. 21 августа кокаин сожгли в крематории.