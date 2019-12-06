НАТО розділився на дві організації, – Politico

Існує одразу два НАТО. Один із них – це потужна військова машина, яка проводить тренування, планування та координації, щоб адаптуватися до нових загроз для безпеки Європи та Північної Америки. А інший – це політичний альянс, який залежить від єдності та рішучості лідерів по обидва боки Атлантичного океану.

"Перший – назвемо його умовно НАТО-1 – працює відносно непогано, – пише Politico. – Оборонні бюджети знову збільшуються після 25-ти років скорочень, військова боєздатність поступово покращується, а міжнародні війська розгорнуті в країнах Балтії та Польщі, щоб стримувати потенційну агресію Росії. Триває робота, щоб зупиняти кібератаки, гібридні та космічні загрози, а також щоб покращити можливості у швидкому перекиданні підкріплення.

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Інший із них, умовний НАТО-2, перебуває у глибокій кризі. Президент США Дональд Трамп, який назвав альянс "застарілим", любить лаяти уряди Європи через оборонні витрати, торгівлю, боротьбу з кліматичними змінами, а також за небажання приймати назад терористів, схоплених у Сирії. "Четвірка" країн, серед яких США, Великобританія, Німеччина та Франція, формувала рішення Заходу впродовж десятиріч. За ери Трампа вона не функціонує, про що говорять інсайдери. Лідери союзників дізнаються про рішення американського президента, які впливають на їхню безпеку та стратегічні інтереси, із Твіттера".

Видання відзначає, що координація в НАТО дуже погана, що стало очевидним минулого місяця, коли Трамп наказав вивести американські війська з півночі Сирії, де вони войовали пліч-о-пліч з французькими та британськими солдатами проти "Ісламської держави". Все це відбулося без консультацій з союзниками по НАТО. Хаотичний вивід військ із Сирії, який дозволив члену НАТО Туреччині почати наступ проти союзників Заходу курдів без якихось консультацій, спонукало президента Франції Еммануеля Макрона діагностувати "смерть мозку" НАТО та закликати європейців будувати автономні оборонні можливості. США, за його словами, відвернулися від Європи.

Обидва НАТО: добре "змащена" військова машина і нездатна функціонувати політична сім'я, – були вситавлені на показ, коли лідери союзників провели коротку робочу зустріч на околицях Лондона 4 грудня, щоб відзначити 70 річницю союзу. Було багато питань для обговорення, які стосувалися НАТО. Трамп говорив про витрати на оборону, як і завжди. Крім того піднімав питання кібербезпеки, критично важливої інфраструктури, телекомунікацій і тероризму. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який відкидає всі розмови про кризу в альянсі, використав лондонську зустріч, щоб підкреслити ріст оборонних бюджетів, зокрема на додаткові 100 мільярдів доларів від Європи та Канади. Також він відзначив прогрес у меті НАТО з підвищення бойової готовності. Союзники хочуть бути здатними розгорнути 30 бойових кораблів, 30 ескадр ВПС та 30 сухопутних батальйонів за 30 днів.

Проблема в тому, що вся ця статистика та заяви нічого не значитимуть, якщо НАТО втратить політичну волю консультуватися та діяти швидко у випадку виникнення кризи. Здатність швидко приймати рішення надзвичайно важлива, особливо під час швидких та нахабних гібридних конфліктів, які поєднують використання солдатів без розпізнавальних знаків, саботаж, кібератаки та дезинформацію.

"Два роки тому під час навчань на тему сценарію початку гібридної війни Північно-Атлантична рада втратила п'ять днів, щоб прийняти рішення про застосування Сил високої боєготовності. Але коли рішення було прийнято, командир НАТО в Європі відзвітував, що цей мобільний загін альянсу більше неможливо використати. Якщо ж криза почнеться насправді, чи буде боягузлива Німеччина стримувати рішення НАТО, проводячи обговорення в Бундестазі? Чи будуть лояльні до Росії союзники, такі як Угорщина, затягувати час? На чий бік стане авторитарний президент Туреччини Реджеп Ердоган? І чи буде доля НАТО висіти на волосині через одне непередбачуване повідомлення у Твіттері від президента США? Політичний альянс, який має бути опорою військового, гостро потребує ремонту", – резюмує Politico.

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