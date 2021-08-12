По словам подруги, в школьные годы Татьяну называли секс-бомбой, потому что у нее были пышные формы. Сама женщина характеризовала себя как "персик".
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Женщина гордилась своей грудью. Она подчеркивала, что это "большое достоинство". Диеты Татьяна не признавала, поэтому не придерживалась их. Еще в школе она мечтала заниматься маникюром, поэтому это дело и выбрала.
Татьяна мечтала об идеальном мужчине
Татьяна всегда мечтала найти своего идеального мужчину. Она говорила, что рядом с ней должен быть сильный и мужественный, а не тряпка.
Жила женщина в небольшой квартире в Киеве с собакой.
Женщина любила внимание
Татьяна любила, чтобы на нее все обращали внимание. Поэтому она носила различные кепки со стразами и яркие корсеты. Женщина была очень активной: увлекалась активными видами отдыха. В частности, любила кататься на байдарках.
Женщина любила яркие корсеты / Скриншот с сайта ТЕТ
Как погибла женщина
- Тело женщины нашли в ее квартире. Подозревают, что ее убил муж Николай.
- Пара поженилась незадолго до трагедии, летом 2021, но отношения между ними были очень напряженными.
- Татьяна познакомилась с Николаем в интернете. Он был старше своей избранницы на 16 лет.
- Впоследствии пара разошлась и почти 3 года они не общались.
- Друзья женщины рассказали, что отговаривали ее от свадьбы.