По словам подруги, в школьные годы Татьяну называли секс-бомбой, потому что у нее были пышные формы. Сама женщина характеризовала себя как "персик".

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Женщина гордилась своей грудью. Она подчеркивала, что это "большое достоинство". Диеты Татьяна не признавала, поэтому не придерживалась их. Еще в школе она мечтала заниматься маникюром, поэтому это дело и выбрала.

Татьяна мечтала об идеальном мужчине

Татьяна всегда мечтала найти своего идеального мужчину. Она говорила, что рядом с ней должен быть сильный и мужественный, а не тряпка.

Жила женщина в небольшой квартире в Киеве с собакой.

Женщина любила внимание

Татьяна любила, чтобы на нее все обращали внимание. Поэтому она носила различные кепки со стразами и яркие корсеты. Женщина была очень активной: увлекалась активными видами отдыха. В частности, любила кататься на байдарках.



Женщина любила яркие корсеты / Скриншот с сайта ТЕТ

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