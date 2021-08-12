За словами подруги, у шкільні роки Тетяну називали секс-бомбою, бо вона мала пишні форми. Сама жінка характеризувала себе як "персик".
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Жінка пишалась своїми грудьми. Вона наголошувала, що це "велика гідність". Дієти Тетяна не визнавала, тож не дотримувалась їх. Ще у школі вона мріяла займатись манікюром, тож цю справу і обрала.
Тетяна мріяла про ідеального чоловіка
Тетяна завжди мріяла знайти свого ідеального чоловіка. Вона говорила, що поруч з нею має бути сильний та мужній, а не ганчірка.
Жила жінка у невеликій квартирі у Києві з собакою.
Жінка любила увагу
Тетяна любила, щоб на неї всі звертали увагу. Відтак вона носила різні кепки зі стразами та яскраві корсети. Жінка була дуже активною: захоплювалася активними видами відпочинку. Зокрема, любила кататися на байдарках.
Жінка любила яскраві корсети / Скриншот з сайту ТЕТ
Як загинула жінка
- Тіло жінки знайшли у її квартирі. Підозрюють, що її вбив чоловік Микола.
- Пара одружилась незадовго до трагедії, влітку 2021, але стосунки між ними були дуже напруженими.
- Тетяна познайомилася з Миколою в інтернеті. Він був старшим за свою обраницю на 16 років.
- Згодом пара розійшлася та майже 3 роки вони не спілкувалися.
- Друзі жінки розповіли, що відмовляли її від весілля.