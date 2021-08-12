За словами подруги, у шкільні роки Тетяну називали секс-бомбою, бо вона мала пишні форми. Сама жінка характеризувала себе як "персик".

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Жінка пишалась своїми грудьми. Вона наголошувала, що це "велика гідність". Дієти Тетяна не визнавала, тож не дотримувалась їх. Ще у школі вона мріяла займатись манікюром, тож цю справу і обрала.

Тетяна мріяла про ідеального чоловіка

Тетяна завжди мріяла знайти свого ідеального чоловіка. Вона говорила, що поруч з нею має бути сильний та мужній, а не ганчірка.

Жила жінка у невеликій квартирі у Києві з собакою.

Жінка любила увагу

Тетяна любила, щоб на неї всі звертали увагу. Відтак вона носила різні кепки зі стразами та яскраві корсети. Жінка була дуже активною: захоплювалася активними видами відпочинку. Зокрема, любила кататися на байдарках.


Жінка любила яскраві корсети / Скриншот з сайту ТЕТ

Як загинула жінка

  • Тіло жінки знайшли у її квартирі. Підозрюють, що її вбив чоловік Микола.
  • Пара одружилась незадовго до трагедії, влітку 2021, але стосунки між ними були дуже напруженими.
  • Тетяна познайомилася з Миколою в інтернеті. Він був старшим за свою обраницю на 16 років.
  • Згодом пара розійшлася та майже 3 роки вони не спілкувалися.
  • Друзі жінки розповіли, що відмовляли її від весілля.