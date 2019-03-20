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      Не зміг сидіти у мирному місті, коли триває війна

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      Боєць Сергій
      Боєць Сергій

      Перед тим, як уперше підписати контракт, 26-річний Сергій із Дніпра пройшов строкову службу.

      Після першого контракту він півроку був удома, а потім знову повернувся на передову. Каже, не зміг сидіти у мирному місті, коли триває війна.

      Перед самісіньким носом бойовиків, на Авдіївській промзоні, він показує дитячі малюнки, які з усієї України надсилають бійцям його рідної 93-тя ОМБр Холодний Яр та іншим нашим захисникам. Сергій розповідає, що вдома на нього чекають дружина та новонароджений син Марк.

      Ми ховаємося за спинами таких, як він. Ми прагнемо виграти війну. І робимо все можливе, щоб такі хлопці, як Сергій, повернулися додому цілими та неушкодженими. Якщо цього прагнете і ви, підтримуйте військо тут.

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Война Публикации
      Источник: 24 Канал
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