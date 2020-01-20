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      Нечего отстаивать. О Конституции России, которая привела узурпатора

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      "Против узурпации, а не за Конституцию узурпаторов!" / РосСМИ

      Главное, что нужно понимать в связи с намечающимися внесениями изменений в Конституцию РФ – это делается с одной целью: несколько изменив структуру власти, продолжить дальнейшую узурпацию.

      Начало узурпации было положено еще в 2012 году, когда после "рокировочки" в кресло президента вновь вернулся Путин.

      Обратите внимание: Ранний старт транзита: зачем Путин начал игру против Запада

      Получается, что действующая редакция никак не помешала главному "Многоходовочнику" нашего времени узурпировать власть, а следовательно, не так уж она и хороша.

      Действующая редакция Конституции РФ никак не помешала лишить отечественную судебную систему состязательности, сделав карательной машиной государства, где оправдательные приговоры составляют менее 1%.

      Действующая редакция Конституции РФ способствовала растворению всех институтов власти, фактически превратив их в консультативные органы Путина, на которые он раз за разом может закрывать и глаза, и уши.

      Действующая редакция Конституции РФ не смогла (не захотела?) сделать ничего для того, чтобы заставить нынешнюю элитку ее соблюдать.

      Выходить и отставить нужно что-то действительно хорошее: свободные демократические выборы, допуск к выборам независимых кандидатов, невиновных гражданских активистов и т.д. и т.п.

      Но зачем отстаивать закон, который в действительности не дал гражданам ничего хорошего, от слова совсем, и ко всему прочему неоднократно нарушался правящей элиткой?

      Интересно: Какие сценарии может использовать Путин, чтобы сохранить свою власть после 2024 года

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      Автор: Запретное мнение
      Теги: Новости политики Публикации Новости России Владимир Путин
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