По разным оценкам экспертов, количество незарегистрированного оружия достигает более 4 миллионов единиц. В который раз привлекла внимание к проблеме нелегального оружия именно перестрелка в Броварах и захват заложников террористом в Луцке. О масштабах, последствиях и возможных путях решения этой проблемы – читайте в материале 24 канала.

Официально в Украине разрешено иметь только травматическое оружие, огнестрельное охотничье и наградные пистолеты, сообщает 24 канал.

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По данным Генпрокуратуры, более 6 тысяч нарушений закона за 2019 год были квалифицированы, как незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. По оценкам международных экспертов, в 2014 году в Украине насчитывалось 3 миллиона единиц незарегистрированного оружия. Сейчас это количество увеличилось еще на полтора.

Криминалисты заверили, что каналов поставки много, однако основной – зона боевых действий. "Больших масштабов это приобрело после событий в 2014 году, нивелировалась сама по себе граница. Во-вторых, очень много оружия пришло со стороны Российской Федерации. Очень много оружия из госструктур у нас попало в руки различных лиц, – рассказал психолог-криминалист Юрий Ирхин .

Автомат Калашникова, к примеру, в зависимости от версии стоит примерно тысячу долларов. В то же время пистолеты Макарова – от 500 долларов. Оружие можно приобрести и частями.

"Проблема, которую почему-то игнорирует Министерство внутренних дел – это переработка стартового оружия в травматическое и боевое", – сказал председатель Наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

Почему до сих пор существует рынок нелегального оружия в Украине

Специалисты уверены, что бороться с проблемой нелегального оружия надо было еще в начале войны. По их словам, уже тогда были все предпосылки, необходимые для избежания масштабных угроз. Но почему-то эту проблему обошли вниманием.

Это мое личное убеждение, что где-то не сходятся какие-то бизнес-интересы. После событий 2013-2014 годов время показало, что должно быть оружие для самообороны,

– отметил Ирхин.

Одним из путей решения проблемы является принятие закона об оружии. Эксперты убеждены, что гражданам должны предоставить альтернативные и правильные условия для приобретения оружия.

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Украинцы умеют владеть оружием, – эксперт

Председатель Наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин рассказал, что большинство представителей власти считают, что украинцы после легализации просто перестреляются. Однако это не так.

"Мы никого не перестреляли, это они перестреливает друг друга в Княжичах (Броварской район – 24 канал), мы это все видели. Владельцы оружия демонстрируют высокие показатели по соблюдению обращения во всей Европе. Украинцы умеют владеть оружием", – заявил Учайкин.

По его словам, все условия для решения проблемы нелегального оружия в Украине. Необходимо лишь убедиться, готовы ли сами украинцы свободно владеть оружием.

Что известно о стрельбе в Броварах?

Это произошло утром 29 мая 2020 года. Перестреливались люди, которые занимаются пассажирскими перевозками и нелегальными перевозчиками. Причиной столкновения стало распределение пассажирских перевозок. В стрельбе приняли участие около 100 человек. В результате инцидента меньшей мере 3 человека получили ранения.



Почти 70 участников конфликта уже задержали, части из них суд уже избрал меры предосторожности. Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщал, что неоднократно с коллегами обращался к руководителю области и начальнику управления инфраструктуры Киевской ОГА относительно ситуации с пассажирскими перевозками. Впрочем, в Киевской ОГА эти обращения, по его словам, игнорировали.

Участник боевых действий на Донбассе Дмитрий заверил, что оружие необходимо для украинцев. Он с 2015 года, когда вернулся с войны, понял – без собственного оружия не сможет, поэтому приобрел травматическое.

"В стране, где полиция мало чего контролирует на улице – я чувствую себя немного безопаснее и знаю, что я могу защитить определенное количество людей, которые вместе со мной могут находиться в потенциально опасной ситуации", – пояснил ветеран российско-украинской войны Дмитрий Шатровский.

Впрочем он понимает, что использовать оружие необходимо ответственно. Например, когда на него напали в метро, ​​он не стал отстреливаться, ведь вокруг было много людей. Однако признает, что так ответственно к оружию относятся не все.