За різними оцінками експертів, кількість незареєстрованої зброї сягає понад 4 мільйони одиниць. Вкотре привернули увагу до проблеми нелегальної зброї саме перестрілка у Броварах та захоплення заручників терористом у Луцьку. Про масштаби, наслідки та ймовірні шляхи вирішення цієї проблеми – читайте у матеріалі 24 каналу.

Офіційно в Україні дозволено мати лише травматичну зброю, вогнепальну мисливську і нагородні пістолети, повідомляє 24 канал.

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За даними Генпрокуратури, понад 6 тисяч порушень закону за 2019 рік були кваліфіковані, як незаконний обіг зброї, боєприпасів та вибухових речовин. За оцінками міжнародних експертів, у 2014 році в Україні нараховували 3 мільйони одиниць незареєстрованої зброї. Нині ця кількість збільшилась ще на півтора.

Криміналісти запевнили, що каналів постачання багато, однак основний – зона бойових дій. "Великих масштабів це набуло після подій у 2014 році, нівелювався сам по собі кордон. По-друге, дуже багато зброї прийшло з боку Російської Федерації. Дуже багато зброї з держструктур у нас потрапило в руки різних осіб, – розповів психолог-криміналіст Юрій Ірхін.

Автомат Калашнікова, до прикладу, залежно від його версії коштує приблизно тисячу доларів. Водночас пістолети Макарова – від 500 доларів. Зброю можна придбати і частинами.

"Проблема, яку чомусь ігнорує Міністерство внутрішніх справ, – це переробка стартової зброї в травматичну і бойову", – сказав голова Наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін.

Чому досі існує ринок нелегальної зброї в Україні

Фахівці впевнені, що боротись із проблемою нелегальної зброї треба було ще на початку війни. За їх словами, вже тоді були всі передумови, необхідні для уникнення масштабних загроз. Але чомусь цю проблему оминули увагою.

Це моє особисте переконання, що десь не сходяться якісь бізнесові інтереси. Після подій 2013 – 2014 року час показав, що повинна бути зброя для самооборони,

– зазначив Ірхін.

Одним зі шляхів розв'язання проблеми є ухвалення закону про зброю. Експерти переконані, що громадянам мають надати альтернативні та правильні умови для придбання зброї.

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Українці вміють володіти зброєю, – експерт

Голова Наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін розповів, що більшість представників влади вважають, що українці після легалізації просто перестріляються. Однак це не так.

"Ми нікого не перестріляли, це вони перестрілюють одне одного в Княжичах (Броварський район – 24 канал), ми це все бачили. Власники зброї демонструють високі показники по дотриманню поводження в усій Європі. Українці вміють володіти зброєю", – заявив Учайкін.

За його словами, всі умови для розв'язання проблеми нелегальної зброї в Україні є. Необхідно лише пересвідчитись, чи готові самі українці вільно володіти зброєю.

Що відомо про стрілянину у Броварах? Це сталося вранці 29 травня 2020 року. Перестрілювались люди, які займаються пасажирськими перевезеннями та нелегальними перевізниками. Причиною сутички став розподіл пасажирських перевезень. У стрілянині взяли участь приблизно 100 людей. Внаслідок інциденту щонайменше 3 людини зазнали поранень.



Майже 70 учасників конфлікту вже затримали, частині з них суд уже обрав запобіжні заходи. Мер Броварів Ігор Сапожко повідомляв, що неодноразово з колегами звертався до керівника області та начальника управління інфраструктури Київської ОДА щодо ситуації з пасажирськими перевезеннями. Втім у Київській ОДА ці звернення, за його словами, ігнорували.

Учасник бойових дій на Донбасі Дмитро запевнив, що зброя необхідна для українців. Він з 2015 року, коли повернувся з війни, зрозумів – без власної зброї не зможе, тому придбав травматичну.

"В країні, де поліція мало чого контролює на вулиці – я відчуваю себе трохи безпечніше і знаю, що я можу захистити певну кількість людей, які разом зі мною можуть перебувати в потенційно небезпечній ситуації", – пояснив ветеран російсько-української війни Дмитро Шатровський.

Утім він розуміє, що використовувати зброю необхідно відповідально. Наприклад, коли на нього напали у метро, він не почав відстрілюватися, адже довкола було багато людей. Однак визнає, що так відповідально до зброї ставляться не всі.