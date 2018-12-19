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      Артем Овдиенко

      Невиліковна "вата" головного мозку

      1099
      Українці виїжджають в Росію за "кращим" життям
      Українці виїжджають в Росію за "кращим" життям / Reuters

      Через російську агресію в Україні два мільйони вимушених переселенців. Ці людий, які були змушені кинути усе роками нажите й втекти з окупованих територій до мирної України.

      Водночас, чотири мільйони українців їздять в Росію на заробітки. Не розумію, як нам в України взагалі вдається мирно співіснувати – тим, хто змушений втекти від війни і тим, хто їздить на заробітки. 

      Якщо відкинути моральну складову неприпустимості поїздок до ворога, я далі не розумію, чому українці їздять до сусіда-агресора?

      По-перше, це небезпечно, адже перший-ліпший офіцер ФСБ, якому терміново потрібні звершення для чергового звання чи медалі, здатен з українця-заробітчанина зробити українця-терориста. В Росії українці абсолютно безправні,  навіть офіційний Київ не в змозі захистити ( у в’язницях Кремля велика кількість українських полонених).

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      По-друге, заробіток в Росії значно менший за той, що можна отримувати в країнах європейського союзу. Якщо ж маєш досвід роботи столяра чи програміста – в Європі будеш на вагу золота. Тому, я відверто не розумію українців, які в Росії.

      Найбільше не розумію тих українців, які переїжджають жити до Росії. Теоретично, можна зрозуміти тих, хто у перші місяці війни тікав від обстрілів, бо туди було ближче. Чимало з них повернулися, адже обіцяної Путіним підтримки не було. Багато думають, що Росія така ж як і у фільмах – красива й багата, але так лише в Москві.

      Маю сусіда, з яким багато років дружив. У 2014 році він заявив: "Ви всі фашисти-бендерівці!" Зібрав речі і з сімєю переїхав у Крим, а потім у Санкт-Петербург. Від того часу особисто з ним не спілкуюся, але знаю, що щастя в Росії вони так і не знайшли: живуть на зйомних квартирах, без стабільної роботи, але й в Україну повертатися не поспішають. Це я називаю чудовим прикладом природнього відбору – якщо мізків в голові немає, а лише вата з російського телевізора –  хто такій людині лікар. Кинув роботу й власну квартиру в Києві, злякавшись міфічних бендерівців?

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Война на Донбассе беженцы война
      Источник: 24 Канал
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