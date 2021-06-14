О, мягко говоря, неадекватных действиях мужчины правоохранителям сообщили жители города и другие водители.
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Заявители объясняли, что водитель белого автомобиля Ford на большой скорости едет по улицам города и создает столкновения с другими авто. После этого дежурная часть мигом проинформировала и направила все патрульные экипажи города на розыск правонарушителя.
Менее чем за 15 минут один из патрулей обнаружил авто на проспекте Богоявленском. Автомобиль на большой скорости двигался в сторону Корабельного района города.
Водитель на требования об остановке не реагировал, поэтому инспекторы начали преследование. Остановить правонарушителя удалось только путем блокирования дороги в селе Галициново. После остановки водитель выскочил из авто и начал убегать. Попытка не удалась – беглеца задержали,
– отметили в полиции.
Нарушителем оказался 36-летний уроженец соседней области. Он не смог объяснить патрульным свои действия. По данным правоохранителей, у мужчины присутствовали явные признаки наркотического опьянения, но проходить освидетельствование в установленном законом порядке он категорически отказался.
Патрульные составили на водителя ряд административных материалов, а именно:
- 18 протоколов по статье 124 о нарушении ПДД, что привело к ДТП,
- 18 протоколов по статье 122 об оставлении места ДТП,
- протокол по статье 130 об отказе от прохождения освидетельствования на состояние опьянения,
- протокол по статье 122-2 о невыполнении требования об остановке,
- постановление по статье 126 об управлении транспортным средством лицом, не предъявившим для проверки удостоверения водителя.
Теперь дальнейшую судьбу нарушителя будет решать суд.