Про, м'яко кажучи, неадекватні дії чоловіка правоохоронців повідомили мешканці міста та інші водії.

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Заявники пояснювали, що водій білого автомобіля Ford на великій швидкості їде вулицями міста та створює зіткнення з іншими авто. Після цього чергова частина миттю проінформувала та направила всі патрульні екіпажі міста на розшук правопорушника.

Менш ніж за 15 хвилин один із патрулів виявив авто на проспекті Богоявленському. Автомобіль на великій швидкості рухався в бік Корабельного району міста.

Водій на вимоги про зупинку не реагував, тож інспектори розпочали переслідування. Зупинити правопорушника вдалося лише шляхом блокування дороги у селі Галицинове. Після зупинки водій вискочив з авто та почав тікати. Спроба не вдалася – втікача затримали,

– зазначили у поліції.

Порушником виявився 36-річний уродженець сусідньої області. Він не зміг пояснити патрульним свої дії. За даними правоохоронців, у чоловіка були присутні явні ознаки наркотичного сп'яніння, але проходити огляд у встановленому законом порядку він категорично відмовився.

Патрульні склали на водія низку адміністративних матеріалів, а саме:

18 протоколів за статтею 124 про порушення ПДР, що призвело до ДТП,

18 протоколів за статтею 122 про залишення місця ДТП,

протокол за статтею 130 про відмову від проходження огляду на стан сп'яніння),

протокол за статтею 122-2 про невиконання вимоги про зупинку,

постанову за статтею 126 про керування транспортним засобом особою, яка не пред'явила для перевірки посвідчення водія.

Тепер подальшу долю порушника вирішуватиме суд.