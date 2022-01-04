Архимандрит Ахилла (Шахтерин) служит в монастыре в честь иконы Божией Матери "Киево-Братская" многие годы. О скандале о себе он узнал из интернета.

До этого В УПЦ МП секс-скандал: французский аспирант заявил, что его изнасиловал священник

Часть рассказа священника и аспиранта – похожие

Полиция занимается этим. Я ведь тоже не буду ждать, когда такие обвинения будут звучать,

– отметил архимандрит Ахилла.

Священник рассказал, что вместе с аспирантом было застолье: пробовали три настойки, ели борщ и пельмени. Ахилла заверил, что Имбер сам попросил переночевать, ему дали пижаму и уложили.

Священник уверяет, что поведение француза изменилось: мол, он был агрессивен, когда его выпроваживали.

В полиции подтвердили, что француз подал заявление

В полиции Киевской области подтвердили, что заявление от французского аспиранта поступило. Священника уже допросила. Пока правоохранители ждут результатов судебно-медицинской экспертизы.

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Что известно о скандале со священником УПЦ МП: