Архімандрит Ахілла (Шахтарін) служить у монастирі на честь ікони Божої Матері "Києво-Братська" багато років. Про скандал щодо себе він дізнався з інтернету.
До цього В УПЦ МП секс-скандал: французький аспірант заявив, що його зґвалтував священник
Частина розповіді священника та аспіранта – схожі
Поліція займається цим. Адже я теж не чекатиму, коли такі звинувачення звучатимуть,
– зазначив архімандрит Ахілла.
Священник розповів, що разом з аспірантом було застілля: пробували три настоянки, їли борщ та пельмені. Ахілла запевнив, що Імбер сам попросився переночувати, йому дали піжаму і вклали.
Священник запевняє, що поведінка француза змінилась: мовляв, він був агресивний, коли його випроваджували.
У поліції підтвердили, що француз подав заяву
У поліції Київської області підтвердили, що заява від французького аспіранта надійшла. Священника уже допитала. Поки правоохоронці чекають результати судово-медичної експертизи.
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Що відомо про скандал зі священником УПЦ МП:
- Француз приїхав до Києва задля дослідження східного православ'я.
- Імбер спілкувався зі священниками і паралельно читав лекції в Київському політехнічному університеті.
- Напередодні інциденту він інфікувався коронавірусом.
- Він звернувся до знайомого священника УПЦ МП.
- Священнослужитель начебто дав йому випити спиртне і поклав спати, а згодом зґвалтував.