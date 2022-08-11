Украинская армия пытается сковать своими действиями вражеские войска. За это оккупанты терроризируют освобожденные населенные пункты.

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Враги продолжают бить из РСЗО и тяжелой артиллерии

По селам и городам, а также позициям украинских военных, россияне открывают огонь из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Из "Смерчей" враги обстреляли портовую инфраструктуру Николаева, а из "Градов" - Никополь.

Там повреждено 7 зданий, 2 школы. Погибли три гражданских, ранены – 9. Под огонь попала и Великая Костромка.

россияне обороняют занятые рубежи

В оперативном командовании "Юг" говорят, что существенных изменений в положении и составе войск противника нет. россияне пытаются удержать ранее занятые рубежи.

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Обстрелы Николаева: последние новости

Смотрите в видео – об обстреле Никополя из "Градов":