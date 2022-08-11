Украинская армия пытается сковать своими действиями вражеские войска. За это оккупанты терроризируют освобожденные населенные пункты.

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Враги продолжают бить из РСЗО и тяжелой артиллерии

По селам и городам, а также позициям украинских военных, россияне открывают огонь из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Из "Смерчей" враги обстреляли портовую инфраструктуру Николаева, а из "Градов" - Никополь.

Там повреждено 7 зданий, 2 школы. Погибли три гражданских, ранены – 9. Под огонь попала и Великая Костромка.

россияне обороняют занятые рубежи

В оперативном командовании "Юг" говорят, что существенных изменений в положении и составе войск противника нет. россияне пытаются удержать ранее занятые рубежи.

Обратите внимание! В Черном море сейчас шторм. В акватории находятся 11 боевых кораблей и катеров вражеского флота. Они продолжают маневрировать от мыса Тарханкут к Новороссийску.

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Обстрелы Николаева: последние новости

В ночь на 10 августа россияне снова обстреляли Николаев, повреждения получили многие здания.

8 августа город попал под огонь из "Смерчей". Готели оккупанты по гражданской инфраструктуре.

Между тем, в оперативном командовании "Юг" рассказали, что противник уже не будет обстреливать областной центр из С-300, ведь их уничтожили украинские военные.

Смотрите в видео – об обстреле Никополя из "Градов":